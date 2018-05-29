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Челябинский зоопарк просит горожан придумать имена новорождённым оленятам
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Челябинский зоопарк просит горожан придумать имена новорождённым оленятам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники Челябинского зоопарка попросили жителей города помочь им в придумывании необычных и красивых имён для новорождённых оленят, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Два оленёнка родились в зоопарке Челябинска с разницей всего в неделю. Обе — девочки.
«Сейчас они уже во всю резвятся с родителями, хотя младшенькая ещё аккуратничает, — отмечают зоологи. — Малышки уже завоёвывают внимание публики, но, к сожалению, имён у них ещё нет».
Придумать клички для животных зоологи, как обычно, просят посетителей. Нюанс состоит в том, что все самки в семье северных оленей в зоопарке имеют «цветочные» имена: Маргаритка, Маковка, Розочка. Поэтому, челябинцам, придётся следовать этой традиции. Предложения принимаются на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Итоги конкурса подведут 1 июня, в Международный день защиты детей.
Напомним, в апреле челябинцы выбрали имя для ослика.
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