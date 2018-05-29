Этикет онлайн-знакомств: что нужно, а чего нельзя делать в dating-приложениях

Кто пишет первым?

Онлайн — сфера в принципе менее догматичная, чем традиционное общение. Поэтому в приложениях для знакомств нет условностей, что парень всегда должен быть первым. Не стоит бояться, что вашу инициативу воспримут неправильно, ведь по статистике 80% пользователей ищут серьезных отношений. На практике бывает, что обе стороны уходят в молчанку и ждут, пока кто-то напишет первым. Чтобы этого не произошло, можно оставить «подсказку» своей паре прямо в вашем профиле. Советы несложные, но точно эффективные: укажите побольше деталей в био с информацией о вас и улыбайтесь на фото (это повысит возможность мэтча на 14%). Смотрите прямо в кадр (еще +20%), не надевайте шляпу (-14%) и солнцезащитные очки (-12%). Наконец, яркая одежда поможет выделиться, ведь 72% пользователей на фото в профиле в одежде нейтрального цвета (черный, темно-синий, бежевый или белый).

Психолог Екатерина Игнатова , член Европейской ассоциации трансактного пнализа (EATA), тренер, ведущая авторских групповых программ, отмечает: «Этикет онлайн-общения и правда пока еще твердо не установлен. В этом есть свои плюсы — мы располагаем всеми возможностями. Но и есть свои минусы, так как в некоторых ситуациях остается неясным, „что такое хорошо и что такое плохо“. Вполне логично, что на сайте знакомств писать первым может тот, кто первым на это решился».

«Относительно фотографий, стоит подумать о том, что, разглядывая их, человек считывает разные пласты информации. Например, когда дело касается внешности, тут играют роль и другие детали, которые расскажут больше о личности. Скажем, улыбка и отсутствие темных очков говорит о том, насколько человек открыт к общению. А по тем сюжетам, которые видны на фотографии, можно считать очень многое — например, насколько он или она активны по жизни, чем увлекаются, любят ли путешествовать. Мы часто выбираем тех, кто выглядит расположенным к общению и тех, чьи ценности созвучны нашим», — добавляет Екатерина.

Как сделать общение максимально комфортным?

Бывает, что общение зашло в тупик: в таких случаях можно задать несколько вопросов о вашем мэтче. Это продемонстрирует ваш интерес и поможет продолжить разговор. Еще один совет: не бойтесь разнообразить общение смайликами и гифками. По статистике сообщения, в которых используются гифки, на 30% чаще получают ответ, а разговоры с использованием гифок длятся в два раза дольше чем те, которые их не содержат. И не бойтесь сообщить собеседнику, если вы не хотите продолжать общение. Всегда можно удалить мэтч или пожаловаться на профиль человека за неуместное общение.

«В процессе разговоров и знакомств полезно определить те вещи, которые при выборе партнера для вас являются принципиальными. Например, если вам важно, чтобы у мужчины была стабильная работа, можно спрасить, как он выбрал свою специальность и насколько любит свое дело. Если вам важно понять, насколько совпадают ваши интересы, спросите, что он делает в свободное время: занимается спортом, ходит в кино, играет в игры, — добавляет Екатерина.

В каком момент идти на свидание?

Здесь стоит ориентироваться на свои ощущения: кто-то сразу чувствует, что готов пойти выпить кофе уже через час, а кому-то нужно время, чтобы лучше узнать человека и чувствовать себя комфортнее. В целом, психологи отмечают, что при знакомстве онлайн первую встречу стоит рассматривать не как свидание, а скорее, как просто возможность пообщаться с интересным человеком. Это снимет лишнюю нервозность и груз ответственности. Кроме того, только вживую можно полностью понять, что за человек перед вами и насколько он вам подходит. Это, кстати, еще одна причина, почему многие считают, что с такой встречей не стоит сильно затягивать после знакомства и обмена сообщениями.

«Конечно, ни одна переписка не может заменить живое общение. Поэтому, если вы не собираетесь заводить друга по переписке, стоит встречаться «в реале». Тем более, что таким образом можно будет проверить серьезность своих и чужих намерений. Не в том смысле, собираетесь ли вы именно с этим человеком жить долго и счастливо, начиная с завтрашнего дня. А собираетесь ли вы выходить из своей зоны комфорта навстречу другому человеку. Ведь очень многие из нас делают вид, что хотят познакомиться, но как только дело доходит до реальных шагов, находят тысячу и одно оправдание для того, чтобы этого не делать», — подводит итог Екатерина.