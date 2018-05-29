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Не в пользу Веры: Лена Миро высказалась о порядочности Брежневой и Водонаевой
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Не в пользу Веры: Лена Миро высказалась о порядочности Брежневой и Водонаевой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Скандальный блогер Лена Миро, она же Елена Мироненко, выбрала новый объект для осуждения. На этот раз 36-летняя женщина, которая известна критикой в адрес знаменитых и не очень лиц, решила «столкнуть лбами» певицу Веру Брежневу и телезвезду Алену Водонаеву.
Мало кто не знаком с заметками небезызвестной Лены Миро, которая редко кого хвалит, а чаще обрушивает лавины критики в адрес «неугодных» ей звезд шоу-бизнеса. Она не скрывает хороших отношений с экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой и негатива к нынешним обитательницам скандальной телестройки. Казалось бы, прослеживается нестыковка, но нет — Водонаеву блогер считает секс-символом проекта, тогда как сейчас, по ее мнению, там находятся только корыстные девушки.
Елена заявила, что спокойно относится к прошлому Алены, которая перед камерами строила отношения с мужчинами. Миро считает, что Водонаеву с некоторыми обитателями «Дома-2» связывали чувства: «Вряд ли она шла туда за любовью. Скорее, за приключением. Но любовь ее там накрыла. Да, под камерами. Но это было искреннее чувство, а не попытка добиться узнаваемости… Но репутация у Водонаевой осталась незапятнанной, и, в том числе, поэтому я с ней дружу». Под «прицел» Миро попала и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которую она решила сравнить с Аленой Водонаевой. Она осудила 36-летнюю артистку за отношения с 55-летним музыкальным продюсером Константином Меладзе, напоминая, что те завязались, когда мужчина был в браке и растил с женой троих детей: «При этом любите „светлого человечка“ Верочку Брежневу, которая годами цинично уводила старого и дряблого мужика из семьи. Безголосая Верочка у вас порядочная?»
Лена Миро уверена, что Вера Брежнева не обратила бы внимания на Константина Меладзе, если бы он был «простым механиком или айтишником». С ней многие не согласны: «А я считаю, что у Веры — любовь». «Ой, как вы любите всех равнять под одну гребенку, некрасиво». «За своим носом смотрели бы». «А зачем их сравнивать, у каждой своя история». «Не считаю Алену порядочной только потому, что она не уводила мужа из семьи». «Такова жизнь, многое происходит не так, как хотелось бы». «Зачем вы вечно все и всех критикуете? Ужас, как так жить…»
Несмотря на армию злопыхателей и завистников, которые шлют ей свой негатив, Вера Брежнева уверяет, что очень любит мужа и недавно трогательно поздравила его с юбилеем.
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Женский форум
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