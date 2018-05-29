Пластилиновый мультфильм от юных курян для Командорского заповедника

Мальчишки и девчонки в пос. им. М. Жукова с 4 лет осваивают профессии сценаристов, режиссёров, операторов и аниматоров

В ближайшее воскресенье, 3 июня, в областном центре начнётся III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина . Он назван в честь известного мультипликатора, русского Диснея, который родился в Курске в 1914 году. Многие хорошо помнят работы Бориса Петровича «Шайбу! Шайбу!» и «Необыкновенный матч».

Как выяснилось, традиции курской анимации продолжаются. Так, в детском саду «Соловушка», который находится в пос. им. М. Жукова, учат малышей создавать самые человечные и добрые мультики. «КИ» побывали в детской анимационной студии и увидели, как дошколята оживляют своих персонажей.

Сделай сам После реконструкции в 2015 году для детсада «Соловушка» в посёлке им. М. Жукова купили профессиональную видеокамеру и стол с песочной анимацией. Тогда-то у сотрудников учреждения и родилась идея сделать в сенсорной комнате студию мультипликации. В учреждении провели исследование, чтобы выяснить, во что играют наши дети. Оказалось, что малышам больше всего интересны герои мультфильмов — Человек-паук и принцессы Уолта Диснея . В садике решили, что с этим нужно что-то делать.

За новый проект взялась воспитатель и руководитель кружка по конструированию и моделированию Татьяна Ярмолюк. Она перечитала массу литературы и узнала, как снимаются мультфильмы. Сначала нужно придумать сюжет и героев, затем нарисовать каждый кадр. После этого необходимо сделать персонажей (например, из пластилина) и декорации (например, из ткани), расставить фон на столе и только потом можно приступать к съёмкам. Аниматоры выставляют героев и декорации для каждой сцены, а операторы их фотографируют.

В группе у Татьяны Ярмолюк 23 ребёнка. Вместе с воспитанниками 1 сентября 2017 года педагог приступила к съёмкам первой работы.

— Для начала просто хотелось отвлечь внимание детей от западных мультфильмов. Ведь наши работы учат доброте. И к тому же рассчитывала показать, что всё это они могут сделать своими руками, — говорит воспитатель группы №1 Татьяна Ярмолюк.

Татьяна Михайловна назначила оператора, который снимает каждый кадр, и его помощника, который ударом в бубен подаёт сигнал к началу съёмок. Также были определены актёры озвучения и режиссёр. Монтаж взяла на себя руководительница кружка.

— О создании мультфильмов пришлось всё узнавать с нуля. Читала очень много литературы. Училась работать с камерой, снимать в декорациях с объёмными героями. Сначала мы пользовались столом для песочной анимации. Там на светящемся ящике рисовали картины и снимали. Затем решили мастерить фигурки наших персонажей из пластилина. Позже начали рисовать фон, а затем и создавать декорации. Работа стала более кропотливой, но детям стало даже интереснее, — рассказывает Татьяна Ярмолюк.

Про краба и кита

Темой для первого мультика стала сказка писателя Святослава Сахарнова «Как краб кита из беды выручил». «Соловушка» давно переписывается с самым большим в России морским биосферным заповедником, расположенным на Командорских островах. Аниматоры-самоучки приурочили свою первую работу к его дню рождения, который отмечается 23 апреля. На создание мультфильма ушло более 7 месяцев.

Зоологам очень понравился мультик, и они в ответном письме прислали подарки юным сотрудникам студии. Это книги, календари, плакаты и открытки с изображением редких и исчезающих морских животных.

Малышей и воспитателей вдохновил первый опыт.

— Готовую анимацию продолжительностью две с лишним минуты для Командорского заповедника мы осилили. Остальные 3 сценария у нас в процессе. Больше месяца длится работа над одним самым коротким мультфильмом. Чтобы снять 10 секунд, нужно сделать 30 кадров минимум. А ведь мы ещё сами мастерим героев и декорации. Поэтому где-то осталось только звук свести, где-то требуется доснять несколько сцен, — призналась Татьяна Михайловна. — Одна из наших любимых тем — экология. Мы много говорим о защите природы на занятиях, и потом всё это отражается в творчестве. Придумываем новые сюжеты и переделываем старые. Ребята очень любят снимать по мотивам сказок. Только они меняют плохой финал. Хотят, чтобы всё заканчивалось хорошо. Как, например, с Колобком. В нашем сюжете Лиса его не съела. Он спел ей песню и убежал.

Малыши в студии

Татьяна Михайловна рассказала, что сейчас в работе участвуют все дети. Малыши меняются местами и пробуют себя в разных амплуа.

— Влад сегодня будет оператором, Даша — его помощником, Катя и Маша — аниматоры. Вы будете передвигать наших героев, а я сегодня за сценариста. Буду показывать вам, какую сцену мы будем снимать. Итак, снимаем первую сцену. Здесь мама идёт навстречу малышу. Ручки убираем. Помощник стучит в бубен, и начинаем. Кадр за кадром. Дети, не забываем приближать изображение на камере. Аниматоры, обязательно убирайте ручки, — напоминает мультипликаторам педагог.

Сейчас руководству удалось приобрести любительский фотоаппарат. На нём мальчишки и девчонки тренируются. А когда сцены отсняты в черновом варианте, ребята переснимают всё на более дорогостоящем оборудовании.

— Весь год мы снимали работы только с детьми из моей группы. Но когда родители других воспитанников узнали о наших успехах, попросили ввести эти занятия со следующего года во всех группах, — говорит воспитатель.

Алёна Мартынова

Посмотреть мультфильм «Как краб кита из беды выручил» можно на канале пресс-службы Командорского заповедника на YouTube