Запретная любовь: порочные связи учительниц со школьниками

Зрители передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» услышали историю 32-летней Екатерины Елисеевой . Учительница из поселка Фирово Тверской области рассказала на всю страну, что год назад родила ребёнка от своего ученика — 16-летнего мальчика Артёма Е. На домашем видео годовалый малыш гуляет во дворе частного дома. Предполагаемый отец признал сына, но не принимает участие в его воспитании. Он сбежал в Москву, раздаёт листовки на улице и живёт в общежитии для гастарбайтеров. Зрители программы дружно осудили учительницу вольных нравов и пожалели «несчастного подростка».

История началась 2 года назад. Социальный педагог Екатерина Елисеева закрутила роман с восьмиклассником-второгодником. Познакомились они не в школе, а на поселковой дискотеке. После танцев женщина пригласила компанию подростков к себе домой. Там-то и выяснились, что паренёк учится в школе, где она работает. Зарождавшееся чувство усилило алкогольное опьянение и медленные танцы до утра. С того вечера Артём Е зачастил к молодой учительнице, роман между ними набирал обороты. Через полгода отношений Екатерина Елисеева забеременела. Мама Артёма была категорически против рождения внука. Она закатила сыну и потенциальной невестке грандиозный скандал. Мама требовала прервать отношения и сделать аборт.

Екатерину лишили права заниматься преподавательской деятельностью и дали полгода условно, ведь на момент романа парню было только 15 лет — он не достиг возраста сексуального согласия. А её возлюбленный уехал на заработки Москву. Учительница же осталась, осмеянная всеми, без работы с двумя детьми на руках (старшему сыну от первого брака 9 лет). В эфире программы бывшие возлюбленные встретились и поговорили о том, как жить дальше. Отношения они восстанавливать не будут, но вот сыну молодой отец обещал помогать.

Аналогичный случай произошел в Улан-Удэ. В марте этого года завуч по воспитательной работе одной из школ города вышла из декрета и приступила к работе. Рядовое, казалось бы, событие, если бы не одно «но». Младенца она родила от своего ученика, с которым до этого жила год. Самое интересное, что о романе педагога знали все: от учеников и вахтёров до учителей и директора. Но никто из них не вмешался в их отношения.

Два года назад 28-летняя учительница из Волгоградской области Ангелина Дорофеева забеременела от 15-летнего подростка. Об интимной связи между ними узнали родители мальчика, которые обнаружили любовную переписку в социальных сетях. Родители сразу же обратились с заявлением в правоохранительные органы . Свою вину учительница полностью признала, сообщив, что встречалась с мальчиком более месяца. Свидания были регулярными и проходили у него дома.

Вадим Манукян, член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ

Происходит определённая трансформация на нашем телевидении, и тот курс, который оно проповедует, мне совсем не по душе. Флагманом этих изменений стал Андрей Малахов. Ему было недостаточно прошлогоднего скандала с 15-летней Дианой Шурыгиной , он решил в этом году ещё и юношу 15-ти лет затянуть в эти дрязги. Однако если с Шуцрыгиной история была пусть и скандальной, но в среде подростков, то в данном случае речь идёт о педофилии. Причём о сексуальных отношениях учительницы и ученика. Неожиданно она себя почувствовала жертвой в этой истории и даже на алименты претендует. У меня всего один вопрос. Андрей Малахов, это серьёзно? Он решил пожалеть «заблудшую» педофилку? Мне кажется, что подобным историям не только не место на телевидении, но ещё и странно выглядит героизация женщины, которая по сути является латентной преступницей. Малахову давно уже пора задуматься о моральном облике собственной передачи. На данный момент это абсолютное дно.

Для 16-летнего парня секс с учительницей вдвое старше — это, как правило, «круто» и «кайфово», можно хвастаться перед друзьями. Мол, посмотрите — я не просто занимаюсь сексом (не все это делают в 16 лет), но ещё и с учительницей это делаю. К тому же у парней в 16 лет гиперсексуальность: им неважно где, неважно с кем, лишь бы секс. Ещё момент — люди, вступая в интимную связь, как бы становятся на один уровень. Юноша кажется себе взрослее, а женщина — моложе и свежее, получается «взаимовыгодное сотрудничество». Также возможен перенос на учительницу каких-то родительских черт. С мамой у мальчика плохие отношения, а учительница понимающая. Подросток ищет в ней идеальную маму, а секс — это «побочный продукт».

Нина Наместникова, учитель истории, замдиректора по воспитательной работе, педагог с 40-летним стажем:

Я считаю, что у учительницы, которая вступает в связь с учеником, просто низкий моральный уровень. Как педагога, как человека, как женщины. Не должны возникать такие чувства. Есть определённые табу — если я учитель, я отношусь к ученику определённым образом. Есть такие профессии, которые не просто профессии, а моральные ориентиры. Учитель в их числе. Они должны выполнять свою роль правильно. Свято, я бы сказала. Если так случилось и захлестнули чувства — увольняйся из школы и решай свою судьбу как хочешь.