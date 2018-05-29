Казанцам советуют не покупать фрукты возле обочин дорог

Роспотребнадзор РТ продолжает рассказывать о том, что вредно. В этот раз досталось овощам, фруктам и ягодам, которые продают рядом с обочинами дорог. И вот почему:

1. Рядом целый день проезжают сотни машин. Выхлопные газы «обогащают» почву свинцом на расстоянии до 100 метров от дорог. Овощи и фрукты тоже легко впитывают токсичный металл. Он очень опасен для беременных и детей;

2. Часто в придорожных палатках нет документов на товар, а у продавцов — медкнижек;

3. У продавцов нет возможности помыть руки. Покупатели рискуют подхватить кишечные инфекции.

Не так давно татарстанский Роспотребнадзор назвал продукты, которые стоит вычеркнуть из своей жизни.

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