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Казанцам советуют не покупать фрукты возле обочин дорог
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Казанцам советуют не покупать фрукты возле обочин дорог 

Казанский Портал 42 минуты назад
Роспотребнадзор РТ продолжает рассказывать о том, что вредно. В этот раз досталось овощам, фруктам и ягодам, которые продают рядом с обочинами дорог. И вот почему:
1. Рядом целый день проезжают сотни машин. Выхлопные газы «обогащают» почву свинцом на расстоянии до 100 метров от дорог. Овощи и фрукты тоже легко впитывают токсичный металл. Он очень опасен для беременных и детей;
2. Часто в придорожных палатках нет документов на товар, а у продавцов — медкнижек;
3. У продавцов нет возможности помыть руки. Покупатели рискуют подхватить кишечные инфекции.
Не так давно татарстанский Роспотребнадзор назвал продукты, которые стоит вычеркнуть из своей жизни.
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