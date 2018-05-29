«Тверк — это музыкально, сочно, разнообразно!»: архангелогородка учит находить гармонию с собой через танец

Почему тверк полезен для женского здоровья и какой танец опасен для здоровья, 29.ru рассказала преподаватель Центра танца BESO DANCE FAMILY Анастасия Бородина.

Публикация от Nastya Borodina | TWERK (@feuer_grl) 12 Май 2018 в 2:50 PDT «Танцы это моя большая любовь»

Я занимаюсь уже около трех лет, из них почти два года преподаю. Выбрала это направление из-за его энергичности, а также из-за музыки, под которую танец исполняется. Музыка может быть совершенно разной, но чаще всего это яркие ритмичные треки, под которые невозможно усидеть на месте. До тверка занималась очень разными стилями, в основном это было в подростковом возрасте, регулярно и целенаправленно я пришла именно на тверк.

Я преподаю не только тверк, но и стрип-пластику, High Heels, это самые женственные направления, при этом отличающиеся друг от друга. Я учу девушек и женщин красиво двигаться, слышать музыку, находить гармонию с собой через танец. Каждая выбирает направления по душе. Самое большое счастье для меня — это благодарность моих учениц, для которых теперь танцы — это не просто две тренировки в неделю, это уже образ жизни, это компания единомышленниц, совместные мероприятия на выходных, выступления, это возможность лучше узнать себя и свое тело, радость от движения и своих маленьких успехов на каждом занятии.

Twerk Girls на закрытии танцевального сезона BESOfamily в м33 Помимо занятий, которые я веду каждый день, кроме воскресенья, у меня достаточно личных тренировок, много времени занимает подготовка к занятиям, также в остальное свободное время я занимаюсь домом и воспитанием любимого питомца — щенка сиба-ину Одина. Очень люблю животных, когда удается — беру уроки верховой езды.

Самый распространенный миф — «это легко»

Распространённый миф о тверке — что это легко. Новички, которые приходят ко мне на занятия, уже с первых тренировок понимают, что это не так. Тверк это очень активное направление и требует достаточной выносливости и силы мышц, которые в процессе занятий мы и развиваем. Но поначалу, конечно, может быть немного тяжело физически — например, часто движения исполняются в полуприседе, и иногда нужно долго удерживать одно положение. Так же сложность в том, чтобы учесть все нюансы, чтобы в итоге движение и сам танец выглядели красиво.

Погода сегодня не радует, поэтому порадую вас я — солнышком и песочком ☀️🧚‍♀️ Девчонки, новый набор на Twerk в июле, идеальный шанс научиться этому жаркому направлению 😍 Жду ваши вопросы 💌 _____ #архангельск #набережная#machika#jbalvin#twerkpro29#twerkqueen#bootyfit#tattooedchicks#summermood#danceonbeach

Публикация от Nastya Borodina | TWERK (@feuer_grl) 19 Май 2018 в 3:32 PDT Научить можно любого, главное — это желание ученика. Прогресс зависит от регулярности тренировок, также играет роль изначальная физическая подготовка. При регулярных занятиях хорошо развивается выносливость, укрепляются мышцы ног, ягодиц, пресса и рук, развивается гибкость поясницы. Для учениц всегда является сюрпризом, что на тверке очень прокачиваются руки! Кто бы мог подумать, но действительно есть такие положения, в которых больше всего включаются руки и пресс. И если при первых попытках исполнить движение девочки не могут выстоять в определенном положении больше 10 секунд, то через несколько тренировок время существенно увеличивается. Повторюсь, главное в занятиях — регулярность.

Польза от занятий превышает все затраты сил! Twerk — это отличный способ похудеть, хорошая и нескучная альтернатива фитнесу, также регулярные занятия улучшают кровообращение в нижнем отделе живота и органах таза, что очень полезно для женского здоровья. Ну и конечно, этот танец раскрепощает и добавляет уверенности в себе, что очень нужно для наших северных дам!

Мужчина тоже может научиться, у нас уже есть успешный опыт одного из молодых людей. И в мире в целом есть много мужчин, которые овладели своими бедрами не хуже многих тверк-див. Тут вопрос мотивации — зачем, все-таки этот танец в исполнении мужчины выглядит странновато.

За тренировку можно здорово прокачать мышцы

Не «тверкайте» спиной!

Дома вполне возможно научиться, сейчас есть куча онлайн-уроков, тут проблема в том, что часто девочки учат неправильное исполнение, например «тверкают» спиной, это некрасиво и, самое главное, опасно для здоровья! Потом им приходится снова тратить время, чтобы переучиться правильно и красиво. Все равно намного проще, когда занимаешься с преподавателем, и тебе сразу подсказывают верный путь.

Я всегда исправляю ошибки девочек, делюсь опытом, как проще сделать то или иное движение и, конечно, слежу за техникой исполнения — чтобы избежать травм. Дома часто мало места и не у всех есть большое зеркало — очень важно смотреть на себя и контролировать исполнение движений. Безопаснее и эффективнее заниматься с преподавателем, и для тех, кто стесняется или не может по времени заниматься в группе, есть индивидуальные занятия, некоторые девочки, например, берут утренние уроки.

Травмоопасным может быть неправильное исполнение движений, пренебрежение разминкой, в зоне риска колени и поясница, но, повторюсь, я всегда слежу за правильностью техники у девочек.

Научиться тверку можно и дома по видеоурокам, вопрос в том — насколько это безопасно?

«Друзья относятся с восторгом»

Про отношение к тверку — друзья относятся с восторгом, особенно мужская половина, а женская в основном приходит ко мне на занятия. Мама очень рада за меня, что я занимаюсь тем, что люблю! Молодой человек также всегда поддерживает, особенно на выступлениях и съемках. Если в компании говорю, что занимаюсь тверком, обычно сразу просят посмотреть видео, спрашивают, где можно увидеть выступления и т. д. Девушки часто интересуются расписанием занятий.

Сейчас тверк — это не только «тряски попой», он совмещает в себе многие современные направления: стрип-пластику, хип-хоп, дэнсхолл, акробатику и многие другие, мои тверк-хореографии — это всегда музыкально, сочно и разнообразно.

Публикация от Nastya Borodina | TWERK (@feuer_grl) 23 Апр 2018 в 7:53 PDT