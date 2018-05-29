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В «Гермесе» на Дубнинской открыт курс прикладного творчества для пенсионеров
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В «Гермесе» на Дубнинской открыт курс прикладного творчества для пенсионеров 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре «Гермес» на Дубнинской улице проводится курс прикладного творчества для жителей Восточного Дегунина старшего возраста. Занятия проходят бесплатно в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом сообщила специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Бескудниково» Алла Коновалова.
— На занятиях учат разным видам прикладного творчества: бисероплетению, валянию из шерсти, — рассказала Коновалова. — Посетители создают из простых элементов красивые и оригинальные поделки, а также мастерят игрушки для украшения интерьера. Занятия проходят каждый вторник и четверг с 12.00, а записаться на них может любой желающий.
Отметим, чтобы записаться на занятия, необходимо заполнить анкету и подать заявление в районном центре соцобслуживания на Дубнинской улице с указанием желаемого направления.
ТЦСО «Бескудниково» находится по адресу улица Дубнинская, дом 31. (мю)
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