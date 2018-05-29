В «Гермесе» на Дубнинской открыт курс прикладного творчества для пенсионеров

В центре «Гермес» на Дубнинской улице проводится курс прикладного творчества для жителей Восточного Дегунина старшего возраста. Занятия проходят бесплатно в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом сообщила специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Бескудниково» Алла Коновалова.

— На занятиях учат разным видам прикладного творчества: бисероплетению, валянию из шерсти, — рассказала Коновалова. — Посетители создают из простых элементов красивые и оригинальные поделки, а также мастерят игрушки для украшения интерьера. Занятия проходят каждый вторник и четверг с 12.00, а записаться на них может любой желающий.

Отметим, чтобы записаться на занятия, необходимо заполнить анкету и подать заявление в районном центре соцобслуживания на Дубнинской улице с указанием желаемого направления.

ТЦСО «Бескудниково» находится по адресу улица Дубнинская, дом 31. (мю)