Размер — не главное: звезды с маленькой грудью, которых все любят

По меркам Голливуда и многих мужчин, большая грудь является обязательным атрибутом привлекательности для женщин. К тому же, многие звезды лишь усиливают этот стереотип, массово отправляясь к хирургу ради увеличения бюста. Однако некоторые известные женщины игнорируют давление общества, комфортно себя чувствуя и с маленьким размером. Притом публика их от этого меньше любить не стала.

Эта известная актриса имеет достаточно скромные параметры, но, тем не менее, является обладателем «Золотого глобуса» и даже «Оскара». К тому же, у звезды миллионы поклонников, а сама она не пытается исправлять фигуру пластикой.

Актриса имеет массу возможностей для увеличения груди, однако она решительно отказывается исправлять свою внешность таким образом. Более того, она убеждена, что девушкам стоит любить себя такими, как создала их природа, и не комплексовать на этот счет.

Актриса совершенно не стесняется того факта, что не является обладательницей пышных форм. Она часто экспериментирует со внешностью, но всегда умудряется выглядеть потрясающе на красных дорожках, получая высокие оценки от критиков и любовь поклонников.

Британская знаменитость не скрывает, что свою фигуру идеальной не считает, но и прибегать к пластике она не намерена. У фанатов достаточно поводов, чтобы любить кумира, и размер бюста на это никак не влияет.

Она является новой супермоделью современности, получая приглашения от наиболее известных модных домов и дизайнеров. Кроме того, Делевинь строит карьеру актрисы и делает это весьма успешно. Маленькая грудь знаменитости легко перекрывается врожденной харизмой и обоянием.

Камерон Диаз

Знаменитость долгое время комплексовала из-за маленького бюста, притом еще с молодости, не теряя надежды, что тот вырастет. Однако в итоге актриса просто приняла этот факт и решила доказать, что размер груди никак не мешает добиться успеха и популярности.

Еще одна обладательница «Оскара» тоже имеет скромный бюст, но не пытается исправить это и даже не переживает по данному поводу. Актриса получает множество приглашений на съемки и имеет внушительную армию поклонников.

Звезда «Обителя зла» всегда имела маленькую грудь, но давно смирилась с этим, даже не пытаясь скрыть. Знаменитость охотно подчеркивает свои скромные параметры, но по-прежнему остается талантливой и популярной.]]>