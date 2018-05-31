Ещё
В ЮЗАО пройдет праздник «Дети-фест»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ЮЗАО пройдет праздник «Дети-фест» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Семейный фестиваль «Дети-фест» состоится 2 июня в культурном центре «Вдохновение», который находится около метро Ясенево.
Праздник «Дети-фест» будет проходить с 12:00 до 20:00 в культурном центре «Вдохновение», по адресу: Литовский бульвар, д. 7. Вход на мероприятия свободный.
Гости праздника смогут попробовать полезные сладости, посетить фримаркет детских игрушек, научиться рисовать, танцевать и играть на ударных инструментах, узнать секреты правильного питания, позаниматься спортом на свежем воздухе, провести время за просмотром «вкусных» фильмов и мультфильмов.
Для любителей спокойного времяпрепровождения будет работать интеллектуальный уголок с упражнениями от школы скорочтения.
Для тех, кто интересуется живописью, будет работать пленэр на свежем воздухе. Участники пленэра научатся чувствовать изменения цвета неба, травы и земли и нарисуют несколько коротких этюдов.
А в течение всего дня на открытой сцене перед культурным центром будут выступать молодые и талантливые музыканты.
Каховка: последние новости
В Центре поддержки семьи и детства «Зюзино» прошел мастер-класс 1 июня в районной школе проведут праздник В воскресной школе зюзинского храма провели праздник для детей
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем52
Йогиня тренирует только голых учеников64
Все, что вам нужно знать о яйцах
Жара: микробикини снова в моде39
8 самых перспективных звездных дочерей
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение