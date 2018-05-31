В ЮЗАО пройдет праздник «Дети-фест»

Семейный фестиваль «Дети-фест» состоится 2 июня в культурном центре «Вдохновение», который находится около метро Ясенево.

Праздник «Дети-фест» будет проходить с 12:00 до 20:00 в культурном центре «Вдохновение», по адресу: Литовский бульвар, д. 7. Вход на мероприятия свободный.

Гости праздника смогут попробовать полезные сладости, посетить фримаркет детских игрушек, научиться рисовать, танцевать и играть на ударных инструментах, узнать секреты правильного питания, позаниматься спортом на свежем воздухе, провести время за просмотром «вкусных» фильмов и мультфильмов.

Для любителей спокойного времяпрепровождения будет работать интеллектуальный уголок с упражнениями от школы скорочтения.

Для тех, кто интересуется живописью, будет работать пленэр на свежем воздухе. Участники пленэра научатся чувствовать изменения цвета неба, травы и земли и нарисуют несколько коротких этюдов.

А в течение всего дня на открытой сцене перед культурным центром будут выступать молодые и талантливые музыканты.