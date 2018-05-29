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15 самых необычных бань
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15 самых необычных бань 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Баня хороша в любое время года, но обычно именно летом хочется, чтобы она была построена на дачном участке. Прохладные вечера, бассейн или река неподалёку и шашлык — такой отдых ещё давным-давно был отмечен как самый доступный и душевный. А чтобы он ещё и запомнился на долгое время, многие отдают предпочтение необычным постройкам, которые имеют все функции сауны и даже немного больше. С самыми необычными банями, построенными такими энтузиастами, мы сейчас и ознакомимся. Подборка с фото способна не только поразить, но и вдохновить на ещё более интересные идеи.
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Необычные бани, которые были найдены на просторах Интернета, представляют собой строения, в которых дизайнерская мысль соединилась с технической. При желании такие можно построить на даче, на участке, на озере, за городом и даже в квартире. Главное — стремление к прекрасному.
Не стоит забывать и о незаменимых банных атрибутах — венике, с которым принято париться. Причём надо понимать, что в сауне этим предметом обычно не пользуются. Объяснение такого избирательного применения веника кроется в том факте, что баня, особенно русская, отличается высокой влажностью (выше, чем в сауне, хотя её температура немного ниже).
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