Худеем к лету: 80-килограммового тюленя ограничили в рыбе

Сотрудники приюта для тюленей в Великобритании посадили одну из своих подопечных на диету. Самка Джинкс растолстела до 83 килограммов, что на 20 кг превышает нормальный вес, сообщает Metro.

Тюленихе два года, ее спасли в 2017 году. Ветеринары обнаружили у нее проблемы с желудком и сделали вывод, что в дикой природе она не выживет.

Джинкс подселили в вольер с детенышами, где она получала много еды. В некий момент ухаживающие за ней люди забили тревогу и существенно сократили рацион самки. Кроме того, Джинкс заставляют заниматься физкультурой и дают игрушки, чтобы она больше плавала. Первая неделя тренировок, утверждают работники приюта, прошла успешно.

Ранее сообщалось, что на диету посадили ежа из сафари-клиники в Израиле. Животное весило в два раза больше положенного и с трудом могло передвигаться.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ