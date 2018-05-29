Определен абсолютный лидер голосования «Каким будет единый читательский билет в московских библиотеках?» 

Москвичи выбрали, каким будет единый читательский билет. На портале «Активный гражданин подвели итоги тематического опроса в понедельник, 28 мая.
Абсолютным лидером голосования стал дизайн № 1, на котором сочетаются цвета из брендбука столичных библиотек и изображение книжных полок.
»Он мягкий и дружелюбный, привлекает внимание и сразу рассказывает, для чего он предназначен», — отзывается о первом варианте писатель-фантаст Вадим Панов.
Лидер опроса набрал 68,48% голосов. Отметим, что жители района Чертаново Северное такого же мнения: 66% местных респондентов отдали предпочтение первому варианту.
Единый читательский билет станет универсальным пропуском в столичные читальни. Срок его действия будет неограниченным.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/29/41412/