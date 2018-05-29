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Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
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Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид пронесла в самолет вредную для фигуры еду. Об этом пишет Daily Mail.
21-летняя модель опубликовала в Instagram stories видео, на котором пицца въезжает в сканнер на пункте досмотра личных вещей в аэропорту.
Ролик Хадид сопроводила надписью: I will forever remember the first time I had to send my pizza thru security («Я навсегда запомню момент, когда я в первый раз пропустила пиццу через скан»).
Позже она опубликовала фотографию друзей, которые наслаждаются пиццей в самолете, подписав Gotta keep my girls happy («Нужно делать счастливыми моих девочек»).
Затем девушка выложила видео в котельном обтягивающем платье, на котором видно, что пицца в самолете не испортила ее безупречную фигуру.
В феврале американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в Instagram фото полуобнаженной модели Беллы Хадид в компании двух собак. Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила.
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