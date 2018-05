Как тренироваться, если все врем я командировки, переезды и гибкий график

«Кочевой» образ жизни — командировки, переезды и гибкий график работы — могут поставить крест на тренировках в спортзале. Как тренироваться в режиме постоянного рабочего аврала, разбирался «Советский спорт».

Правило 1. Нерегулярно лучше, чем никогда

28 Май 2018 в 10:45 PDT Если нет времени на постоянные занятия, лучше тренироваться нерегулярно, чем вообще не тренироваться. Выберите для себя программу коротких тренировок, рассчитанную на 2 раза в неделю. Старайтесь ее придерживаться. Если и это чересчур, занимайтесь один раз в неделю: вы не поверите, но в силовом тренинге есть и такие программы. А их авторы уверены что именно такой тренинг лучше всего растит мышцы и дает телу восстанавливаться.

Хочу бегать! Но как начать?

Правило 2. В коротких программах — акцент на «базу»

Если вы выбираете короткую программу, сделайте ее основой многосуставные упражнения, которые нагружают много мышц сразу. Исключите из тренинга изоляцию и тренажеры. При вашем режиме, на прокачку и придание пиковых форм отдельным мускулам нельзя тратить время

Одна часовая тренировка в неделю, в составе которой будет тяжелый сет приседаний, жима лежа, отжиманий на брусьях и подтягиваний с дополнительным весом потребует 3-4 дней отдыха. Если позволит время, во время этого периода восстановления можно будет покачать пресс и пробежаться.

Правило 3. Используйте для тренинга новые методики

28 Май 2018 в 11:42 PDT 21 век в фитнесе показал: не обязательно проводить часы в спортзале, чтобы иметь хорошую форму. Существуют стратегии быстрого тренинга, где одно занятие может занимать всего 15 минут.

Если вы большую часть своего времени проводите в командировках, занимайтесь по системам круговых тренировок, используйте протокол табата и кроссфит. В вашем распоряжении целый ряд быстрых методик. Даже в условиях постоянной смены мест из-за командировок можно выкроить 15-20 минут на тренинг.

Правило 4. Купите необходимое оборудование и возите его с собой

В командировочный чемодан легко поместятся скакалка, TRX-петли, роликовый тренажер для пресса. Они ничего не весят, занимают немного веса, но вместе — дадут фору тренажерному залу. С помощью TRX-петлей можно нагружать все мышцы тела, скакалка пригодится для жиросжигания и развития выносливости, а упражнения с роликом — возможно, лучшее, что придумали для накачки пресса и мышц низа спины. Заниматься можно в номере отеля, на уличных спортивных площадках и даже в офисе.

Правило 5. Тренируйтесь, когда выпадает свободная минута

29 Май 2018 в 3:56 PDT Неизвестно, когда вы сможете потренироваться в следующий раз. Поэтому используйте для тренинга все свободные минуты. Нет времени на получасовую пробежку? Вместо нее пробегите 10 спринтов по 30 метров, а в конце каждого забега сделайте по 20 берпи — ваш метаболизм разовьет невероятную скорость. Есть всего 5 свободных минут? Используйте короткие интенсивные комплексы — чередуя приседания, берпи, бег на месте и упражнения на пресс. Возьмите за правило отжиматься по 15-20 повторов несколько раз в течение дня. Делайте подъемы коленей к животу, когда едете в поезде.

Фитнес — более доступен, чем может показаться. Частые командировки и переезды не должны стать помехой для него.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом