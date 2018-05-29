Ещё
Нижегородские производители начали производить «футбольное» мороженое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородские производители начали производить «футбольное» мороженое 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области этим летом появится «спортивное» мороженое. Об этом нижегородские производители заявили на пресс-конференции «Какие новинки мороженого предложат гостям ЧМ-2018 нижегородские производители: качество, модный дизайн, необычные вкусы» 29 мая.
Чтобы удивить иностранных болельщиков, производители мороженого в Нижегородской области делают ставку на яркую упаковку или форму мороженого.
К примеру, футбольные фанаты вскоре смогут попробовать мороженое под торговой маркой «Хет-Трик» — пломбир в вафельном стаканчике, рожок или эскимо в упаковке с изображением футбольного мяча в воротах.
Нижегородские производители отмечают, что среди всей линейки вкусов наибольшим спросом среди иностранных гостей, скорее всего, будет пользоваться пломбир с высокой жирностью, так как в европейских странах производится только легкое мороженое с пониженной жирностью.
О выпуске «спортивного» мороженого на своих сайтах сообщают и другие нижегородские производители. Так, в серии «Фанат» можно найти ванильно-вишневый и ванильно-шоколадный пломбиры в вафельном стаканчике. На этикетке присутствует изображение болельщика, а также надпись «Fan icecream», которое переводится как «Мороженное для фанатов».
Фанатам хоккея еще один производитель предлагает серию «Торпедо» в виде эскимо, рожка или классического пломбира в вафельном стаканчике с изображением хоккеиста на упаковке.
Newsroom24: последние новости
Граждане 43 государств заключили брак в Нижегородской области в 2017 году Школьники и родители продегустируют школьное питание Более 731 тысячи участников сдадут ЕГЭ в основной период экзаменов 2018 года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде28
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть92
Тест: насколько вы провинциальны
«Швы разошлись прямо в самолете»2
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
04:48
Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой
Психология
05:22
Как выглядят идеальные женщины
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение