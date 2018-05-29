Нижегородские производители начали производить «футбольное» мороженое

В Нижегородской области этим летом появится «спортивное» мороженое. Об этом нижегородские производители заявили на пресс-конференции «Какие новинки мороженого предложат гостям ЧМ-2018 нижегородские производители: качество, модный дизайн, необычные вкусы» 29 мая.

Чтобы удивить иностранных болельщиков, производители мороженого в Нижегородской области делают ставку на яркую упаковку или форму мороженого.

К примеру, футбольные фанаты вскоре смогут попробовать мороженое под торговой маркой «Хет-Трик» — пломбир в вафельном стаканчике, рожок или эскимо в упаковке с изображением футбольного мяча в воротах.

Нижегородские производители отмечают, что среди всей линейки вкусов наибольшим спросом среди иностранных гостей, скорее всего, будет пользоваться пломбир с высокой жирностью, так как в европейских странах производится только легкое мороженое с пониженной жирностью.

О выпуске «спортивного» мороженого на своих сайтах сообщают и другие нижегородские производители. Так, в серии «Фанат» можно найти ванильно-вишневый и ванильно-шоколадный пломбиры в вафельном стаканчике. На этикетке присутствует изображение болельщика, а также надпись «Fan icecream», которое переводится как «Мороженное для фанатов».

Фанатам хоккея еще один производитель предлагает серию «Торпедо» в виде эскимо, рожка или классического пломбира в вафельном стаканчике с изображением хоккеиста на упаковке.