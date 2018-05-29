Как открыть свой бизнес: швейное ателье

Современная успешная девушка стремится к самодостаточности. Женщины мечтают не просто развиваться в карьере, но и создать свое дело. Наш журнал запускает цикл статей о бизнесе, чтобы рассказывать об актуальных направлениях в предпринимательстве. Первый материал посвящен швейному делу. Вместе со специалистами магазина Веллтекс я расскажу, что нужно для запуска собственного ателье.

В исследовании «Опоры России» и Агентства Стратегических Инициатив самой популярной нишей для женского бизнеса названа сфера услуг. Она лучше всего переносит кризис, ведь есть вещи, от которых люди не готовы отказаться даже при снижении доходов и росте цен. Швейное дело — актуальный бизнес, в любом городе ателье есть буквально в каждом районе. Он не требует больших вложений на старте и достаточно быстро окупается. Все решает грамотно подобранное место, хорошие специалисты и качественное оборудование.

Помещение

Прежде чем определяться с местом и направлением работы, изучи рынок и загляни к конкурентам. Для ателье хорошо подойдет помещение в торговом центре: здесь большая проходимость, люди покупают одежду, которую нужно укоротить, подшить, подогнать по фигуре. Основное препятствие здесь — высокая арендная плата. Выбирая место в спальном районе, старайся тоже держаться поближе к магазинам и ТЦ. Узнай, сколько ателье уже работает в этом месте и достаточно ли их для клиентов. Убедись, что твое ателье легко заметить. Если помещение расположено в цокольном этаже многоэтажки, поможет яркая вывеска и указатели на улице. Тратиться на масштабную рекламу не имеет смысла, так как твое предприятие будет рассчитано на локальную аудиторию. Чтобы привлечь жителей района или посетителей конкретного торгового центра, достаточно раздать флаеры или организовать акцию со скидками или подарками. Объявления в городских и районных пабликах в соцсетях тоже эффективный и недорогой способ сообщить об открытии.

Выбор направления работы

Знакомство с конкурентами поможет точнее определиться с направлением работы. Есть несколько вариантов: ателье по ремонту одежды, пошиву свадебных и вечерних платьев, пошиву одежды по индивидуальному заказу или созданию копий моделей известных дизайнеров. Начинать лучше всего с ремонта — это не так прибыльно, как пошив, но всегда востребовано. Когда наберется хорошая клиентская база можно начинать шить на заказ. Ремонт легко сочетать с остальными услугами, кроме того, он поможет удержаться на плаву в периоды затишья.

Персонал

Помни, что успех ателье почти на половину зависит от мастера. Если ты сама швея — это все упрощает, ведь ты отлично разбираешься в деле и сможешь его контролировать. Имей ввиду, что совмещать основную работу с административными функциями получится лишь на первом этапе. Захочешь расширяться — понадобятся хорошие специалисты. Ищи профессионалов с репутацией, добросовестным отношением к делу, в идеале с собственной клиентской базой. Порядочность мастера — один из самых важных критериев. От него зависит, вовремя ли выполнятся заказы и каким будет качество работы. Проблема, с которой часто сталкиваются владельцы ателье, — швея берет «левые» заказы, забирая заработок в свой карман. Бороться с этим поможет тщательно налаженная система контроля. За каждую услугу в ателье должна быть выписана квитанция, в противном случае пообещай клиенту выполнить заказ бесплатно. Заезжай без предупреждения и проводи на предприятии весь день, чтобы сравнить выручку с днями, когда тебя нет. Все это требует времени, за которое ты узнаешь человека и поймешь, что ему можно доверять. Твои контактные данные всегда должны быть в ателье на видном месте, чтобы клиент мог сообщить о том, что недоволен работой мастера.

Документы

Заниматься сбором документов можно только после того, как ты обдумала все организационные вопросы и определилась с направлением работы. Вот основные бумаги, которые понадобятся, чтобы открыть дело:

регистрация в налоговой службе . Ты можешь выбрать разные формы организации — общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство. Лучше регистрировать ИП — так проще вести бухгалтерию и налоговый учет.

выбор кодов ОКВЭД — общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Чтобы иметь возможность и шить, и ремонтировать одежду, выбирай следующие коды: основной — 93.5 Предоставление прочих персональных услуг населению; дополнительные — 8.2 Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды, 18.21 — производство спецодежды, 18.22 — производство верхней одежды, 18.24 — производство прочей одежды и аксессуаров, 52.74 — ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки.

документ о постановке на учет в пенсионном фонде.

разрешение на работу от Роспотребнадзора и государственного пожарного надзора.

Оборудование

Если начинаешь с небольшой точки по ремонту одежды, удели особое внимание тому, чтобы оборудование было компактным и функциональным.

Швейная машина Выбирай универсальную швейную машину для средних и тяжелых тканей, на которой можно обрабатывать разные материалы: от батиста до кожи и дубленок. Докупив к ней комплект из рейки, лапки и игольной пластины, сможешь использовать эту машину и для легких материалов. Расширить возможности универсальной швейной машины можно, дополняя ее разными рапками: фторопластовая — для кожи и других материалов; однорожковые левая и правая лапки для отделочных строчек, втачивания молний; специальная лапка для потайной молнии. Хорошим выбором для главной швейной машины в ателье станет Typical GC6150Н. Это известный бренд, хорошо зарекомендовавший себя в среде профессионалов. Если бюджет позволяет организовать несколько универсальных рабочих мест, возьми Typical GC6150 для легких тканей. Благодаря двигателю с мелким зубом она может обрабатывать самые деликатные материалы. Обрати внимание, что профессиональное оборудование не продается комплектом. Собрать рабочее место — корпус, стол и электропривод или сервопривод — нужно самостоятельно. Выбрать швейную машину

Подшивочная машина и оверлок В ремонте одежды особенно востребована подшивочная машина. Для обработки швов и края ткани нужен оверлок. На первое время подойдет бытовой 2-3-4-ниточный, он компактный и мобильный. Из промышленных оверлоков лучше выбирать 4-ниточный. На этой машине можно обрабатывать и текстиль, и трикотаж. Для пошива блузок, брюк и джинсовой одежды применяют 5-ниточный оверлок с одновременным стачиванием и обметыванием швов. Выбрать оверлок и подшивочную машину

Парогенератор Обычные утюги в ателье уже почти не используют. Гораздо удобнее утюг с парогенератором, их предпочитают как профессионалы, так и обычные пользователи. Такая глажка не оставляет блестящих участков на одежде, а фторопластовая пластина не дает сжечь ткань. Для большого ателье разумно купить утюжильный стол с нагревом и вакуумным отсосом. Хорошо, если в нем будут разные утюжильные формы: для брюк, формирования груди, отката рукава. Для заключительной обработки изделий пригодится отпариватель или профессиональный утюг с парогенератором. Ими можно почистить одежду от ниток и ворса, освежить, убрать блестящие полосы. Большой выбор моделей такой техники есть у турецкого бренда SILTER. Выбрать парогенератор Это только основные предметы, которые необходимы для открытия ателье. Со временем, когда твое дело будет расширяться, понадобятся манекены, раскройный стол и другое дополнительное оборудование. В магазине Веллтекс есть все, что нужно для организации современного ателье: от профессиональной техники до тканей и швейной фурнитуры собственного производства. Это прямой поставщик мировых брендов. Здесь широкий ассортимент качественных товаров и доступные цены. Заказ доставят в любой регион России. Веллтекс продает через сеть B2B супермаркетов. На сегодняшний день у компании действует 38 региональных филиалов. Специалисты покажут машину в работе и помогут подобрать оборудование под нужный тип ателье. Кроме того, у Веллтекс есть собственное конструкторское бюро, где можно проконсультироваться и заказать лекала по заданным размерам. Это особенно удобно для начинающих ателье, в которых еще нет своего конструктора.