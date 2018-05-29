Феминизму места нет

Сегодняшним утром одна мини-сценка заставила меня оторваться от захватывающей книжки.

— Молодой человек, я что, так плохо выгляжу? — глубокое контральто пассажирки, стоящей недалеко от меня, несколько расстроило обычное утреннее самопогруженное состояние пассажиропотока.

Одновременно с диванного гнезда поднялся смущенно зардевшийся парень, вполне себе интеллигентного вида.

Дама, которой он пытался уступить место, категорически противилась проявленной вежливости. Дама действительно привлекательная оказалась: модная стрижка, бюст, сексуальные каблуки-рюмочки, стройные ноги.

Я тоже в какой-то степени феминистка, когда речь идет, например, о праве выбора интересной работы, в противовес решению благоверного запереть меня на семейной кухне… Но, когда женщине дарят цветы, уступают место или протягивают руку, чтобы поддержать ее при выходе, например, из автобуса, уверена — не стоит воспринимать это как оскорбительный намек на преклонный возраст или, упаси боже, неравноправие.

Не будем уподобляться «прогрессивной» бесполой загранице. При наших-то красивых женщинах! Только за одну поездку в московском метро не одну галерею этой красоты пройдешь: тициановские локоны, плечи Вирсавии с полотна Карла Брюллова , глаза, как на портрете актрисы Жанны Самари в исполнении Огюста Ренуара. Недаром перед ЧМ-2018 по футболу иностранных игроков пугают, как непобедимым сверхоружием, русской женской красотой. Нигерийцам даже официально уже запретили общаться с русскими женщинами.

А та моя попутчица все-таки согласилась присесть. И правильно сделала. Давайте окружать мир наших мужчин своей красотой, благодарно приветствуя их, увы, такие нечастые рыцарские поступки.