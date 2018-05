Звезды, чья пиар-стратегия оказалась выше всяких похвал 

Ох уж эта Бритни Спирс! В каких образах и ситуациях мы ее только не видели. Сейчас она мамочка двоих детей, и про ее личную жизнь известно не так много. Казалось бы, чем таким может удивить знаменитая блондинка. Оказывается, может. К примеру, вы знали, что роман и помолвка с агентом Джейсоном Травиком была спланированным пиар-ходом? Парочка даже заключила контракт, по которому Спирс платила «возлюбленному» деньги за то, чтобы тот изображал идеальные отношения. Говорили даже, что в его обязанности входило ограждать поп-певицу от употребления алкоголя и наркотиков.

Мы-то помним, как в еще в 2014 году ради дополнительной шумихи Соланж Ноулз набросилась на Джей Зи с кулаками в лифте отеля Standart после вечеринки Met Gala. Свидетелями «выяснения отношений» благодаря распространившемуся в Сети видеоролику стали не только охранники, но и вся общественность. Все бы ничего, если бы не отец Бейонсе, Мэтью Ноулз, который раскрыл коварный план своего зятя. Так, во время шоу The Roula and Ryan Show он заявил, что это был всего лишь хитрый трюк. «Я знаю по опыту, потому что мы уже неоднократно так делали раньше — это все для того, чтобы их тур был популярен. Вас оставляют в дураках постоянно! Продажи билетов на их выступления взлетели до небес, а продажи альбома Соланж увеличились на двести процентов», — заявил мужчина.

Куда без нее! Ким Кардашьян без пиара, как рыба без воды. И мы сейчас не о скандальном хоум-видео. Брак баскетболиста Криса Хамфриса и Ким Кардашьян продлился всего семьдесят два дня. Естественно, это пиар-ход, который значительно повысил рейтинг реалити-шоу сестер Кардашьян Keeping Up With The Kardashian’s.

Сначала баскетболист не давал развода Ким, а после сам требовал, чтобы брак был признан незаконным. Кардашьян не только получила свою порцию внимания, но и значительно пополнила свой кошелек. Продажа эксклюзивных прав на съемку свадебной церемонии принесла ей более $18 млн Как вы думаете, получил ли ее благоверный при этом хоть цент?

Сколько мы уже обсуждаем любовный треугольник Селены Гомес, Беллы Хадид и Абеля Тэсфайе (The Weeknd)? Кто только не вмешивался в эти отношения: и Джиджи Хадид, и Кайли Дженнер, и даже Джастин Бибер . Только ленивый не обвинил эту троицу во взаимном пиаре. Джастин Бибер обвинял бывшую девушку в том, что она заинтересована в отношениях с Абелем и делает это ради рейтингов, ведь Селена уже была замечена в «отношениях» с Диджеем Зеддом накануне выхода песни I want you to know. Джастин даже предположил, что и с ним отношения брюнетка строила ради славы, однако в это мы верить отказываемся.