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Креативное агентство Марио Тестино закрывает отделение в Нью-Йорке
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Креативное агентство Марио Тестино закрывает отделение в Нью-Йорке 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Нью-йоркское отделение креативного агентства Mariotestino+, основанного фотографом Марио Тестино, закрывается. В январе было опубликовано расследование, в котором против Тестино были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. После этого многие бренды, среди которых Burberry, Stuart Weitzman Michael Kors, и издательство Condé Nast отказались работать с фотографом. Из Mariotestino+ уже ушли несколько сотрудников, а в марте его покинула глава нью-йоркского филиала Бриджит Уэлш. Инстаграм агентства неактивен с января, а главный офис в Лондоне, хоть и остается открытым, провел реструктуризацию. По словам самого Тестино, фотограф продолжает заниматься коммерческой деятельностью, но непонятно, для кого.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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