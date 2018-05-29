Креативное агентство Марио Тестино закрывает отделение в Нью-Йорке 

Нью-йоркское отделение креативного агентства Mariotestino+, основанного фотографом Марио Тестино, закрывается. В январе было опубликовано расследование, в котором против Тестино были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. После этого многие бренды, среди которых Burberry, Stuart Weitzman Michael Kors, и издательство Condé Nast отказались работать с фотографом. Из Mariotestino+ уже ушли несколько сотрудников, а в марте его покинула глава нью-йоркского филиала Бриджит Уэлш. Инстаграм агентства неактивен с января, а главный офис в Лондоне, хоть и остается открытым, провел реструктуризацию. По словам самого Тестино, фотограф продолжает заниматься коммерческой деятельностью, но непонятно, для кого.