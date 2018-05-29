Похудеть к отпуску — это реально!

Худеть быстро — это более эффективный путь к стройности. Вы думали, что наоборот? Это потому, что с подачи традиционной диетологии в нашем обществе укоренилось мнение, будто бы быстрое похудание приводит к столь же быстрому набору веса, а медленное — к стабильным результатам. Однако недавнее исследование австралийских ученых опровергает это утверждение.

Исследовательская группа университета Монаша — крупнейшего университета Австралии — провела серию экспериментов и выяснила, что скорость снижения веса не влияет на способность удерживать достигнутую стройность. А вот похудеть при форсированном снижении веса во время эксперимента смогли более 80% испытуемых, тогда как в группе постепенно худеющих результатов добились только 50%. То есть идея быстро похудеть к отпуску научно обоснована, и имеет большие шансы быть достигнутой! «МИР 24» собрал для вас секреты, как в короткий срок добиться того, на что другие тратят годы.

Секрет первый. Настройтесь на потерю веса

Похудение — это серьезный проект, который требует больших эмоциональных и физических затрат. Поэтому к нему надо подойти, как к любому другому глобальному проекту. А именно, внутренне настроиться и накопить внутри себя решимость действовать прямо сейчас, не откладывая ни на день. Потребуется воля и кураж, внутренняя убежденность в своих силах.

Чтобы было легче обеспечить себя необходимой энергией для достижения цели, ответьте себе честно на вопрос, зачем вы хотите похудеть. Может быть, чтобы чувствовать себя уверенно рядом с привлекательной подругой? Чтобы на вас отлично сидел купальник? Или чтобы можно было танцевать ночь напролет и чувствовать силу и гибкость стройного тела? Думайте об этом, представляйте, как это будет!

«Ключевым фактором успеха становится учет своих истинных, настоящих желаний, — говорит психолог, коуч Галина Булаховская. — Слушайте себя. Прямо задавайте себе вопрос «Что для меня важно?», и самое главное — отвечайте на него честно. Именно это наполняет нас энергией, и не только дает нам силы для реализации задуманного, но и вдохновение!»

Секрет второй. Разделите большую задачу на много мелких

Все полные люди отлично знают, как похудеть. Все же понятно: меньше есть, больше пить и интенсивно заниматься спортом. Вопрос только в том, как заставить себя все это делать, а потом не допускать срывов. Но ведь так и с каждым другим объемным делом. Задачу, которая кажется неподъемной, гораздо проще решить, разбив ее на много этапов, каждый их которых вам по силам.

Поэтому просто проживите всего один день так, как нужно. С правильной, здоровой пищей, которой намного меньше, чем обычно. С пробежкой или интенсивной прогулкой не менее часа. С ранним укладыванием в постель, чтобы избежать ночного дожора. Всего один день — это вам точно по силам. Справились? Значит, вы сможете прожить так еще один день, а потом еще и еще.

Не нужно заглядывать слишком далеко, обещать себе жить так всегда! Большие задачи рождают ощущение тревоги, и ее немедленно хочется «заесть». Просто не думайте об этом, живите здесь и сейчас, это намного легче и позитивнее.

Секрет третий. Разберитесь с питанием

Быстрое похудение — понятие относительное. Американские ученые установили, что для того, чтобы не навредить здоровью и потерять больше жировых тканей, допустимо худеть максимум на килограмм в неделю. Если посчитать, то килограмм в неделю — это довольно быстрый результат. Получается 8 кг за два месяца! Не поленитесь рассчитать, каким должен быть ежедневный дефицит потребляемых вами калорий, чтобы добиваться этого.

Сейчас для контроля калорийности пищи есть отличные мобильные приложения. Они все вам расскажут: и сколько килокалорий вы уже съели, и сколько вам еще можно себе позволить. Если нет времени разбираться с ними, просто записывайте все, что съели, в блокнот и анализируйте в конце дня.

Запомните, что есть надо не менее пяти-шести раз в сутки, но очень маленькими порциями — по 150-200 грамм на прием. Тогда вы запоминаете, что совсем недавно ели, и меньше чувствуете лишения. К тому же, вы чаще балуете себя вкусом, а значит, меньше грустите. Последний прием пищи нужно делать за 3-3,5 часа до сна.

Секрет четвертый. Ищите удовольствия вне сферы еды Еда — очень мощный источник привычных позитивных ощущений. Раз вы их лишаетесь, когда худеете, то положительные эмоции нужно поставлять себе с удвоенной силой. Подумайте, что вне сферы еды вас действительно радует и вдохновляет. Балуйте себя! Включите все остальные органы чувств. Подойдут ароматы, массаж, баня и сауна, занятия сексом и многое другое.

Диетические мифы

Можно ли есть после шести?

Воспринимайте этот период как шанс заново открыть то, что вам нравится, раздвинуть привычные рамки жизни, пуститься в эксперименты. Психологи говорят, что для утоления голода еды нам нужно намного меньше, чем мы обычно потребляем. Во всех других случаях еда — это способ утешать себя, баловать, успокаивать, отвлекать, поощрять и многое другое.

«Еда — такая же зависимость, как алкоголь, наркотики и курение. Здесь работают такие же энергоинформационные программы, — говорит психолог, бизнес-тренер Мирика Бения. — Человек зависим от еды, в том числе, как от социального ритуала. Чтобы выжить, нужно совсем мало еды. Все социальные ритуалы с сервировкой столов и выбором вина под мясо и рыбу — социальные наручники и уловка, формирующая зависимость. Чтобы обрести стройность, мало «не жрать и ходить в спортзал». Необходимо изменить отношение к еде, и осознать, что 80% еды мы съедаем от страха, скуки или напряжения и только 20% — от голода. Необходимо наполнить свою жизнь ещё чем-то, и тогда придёт стройность».

Секрет пятый. Как вытолкнуть себя в спортзал

Как правило, простое снижение калорийности пищи не дает нужного результата. Даже если вы и теряете вес, то этого недостаточно. «Худая корова еще не лань», — любит повторять автор методики похудания «Минус 60» Екатерина Мириманова.

Чтобы фигура была стройной, нужны регулярные занятия спортом. Выбирайте, что вам больше нравится: азартно резаться в теннис или спокойно плавать в бассейне. А может быть, в полном уединении заниматься спортивной ходьбой. Важно, тренироваться минимум четыре раза в неделю в течение часа без перерыва. Интенсивность не так важна, как длительность и непрерывность нагрузки.

Но самое главное — это сформировать привычку регулярно заниматься спортом. Обязательно наступит момент, когда ваше тело устроит настоящий саботаж! Опытные спортсмены, которые сталкивались с этим не однажды, говорят, что это нормально. Вытащите себя на улицу или в спортзал буквально за шкирку! Не переносите тренировку, не поддавайтесь — в этом вся суть. Привычку тренироваться необходимо развивать еще усерднее, чем совершать сами тренировки. Поэтому заставьте себя начать, а насколько интенсивной будет тренировка — это не так уж важно. Знайте, что привычка заниматься спортом формируется за 30 дней. Потом саботаж тела будет все слабее, мышечная радость все заметнее, а привычка сама станет выталкивать вас в спортзал. Таким образом, собираясь только чуть подкачать мышцы перед отпуском, вы можете приобрести способность, которая станет держать вас в форме всегда!

А вот еще несколько коротких, но емких советов профессионалов:

Поставьте себе четкую, измеримую цель тренировок.

Обозначьте реальную дату ее достижения.

Напишите план тренировок.

Планируйте свои занятия в первой половине дня.

Не отступайте от своего плана.

Найдите не менее мотивированного партнера по тренировкам.

Если что-то пошло не так, не зацикливайтесь на этом, просто начните сначала.

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