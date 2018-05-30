Участники проекта «Московское долголетие» из района Марьино занимаются в группе «Физическая активность» 

Люди старшего возраста из района Марьино, ставшие участниками пилотного проекта правительства Москвы «Московское долголетие», под руководством инструктора осваивают упражнения в группе «Физическая активность».
Занятия проходят в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино».
— Люди старшего возраста осваивают суставную гимнастику твист, — рассказали в ТЦСО.
С участниками проекта занимается специалист Су Джок Академии Ирина Марченко.
Напомним, что для участия в проекте необходимо заполнить заявку в кабинете № 26 (Люблинская улица, дом 159) и в кабинете № 12 (Новочеркасский бульвар, дом 53). (то)