Ещё
Участники проекта «Московское долголетие» из района Марьино занимаются в группе «Физическая активность»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участники проекта «Московское долголетие» из района Марьино занимаются в группе «Физическая активность» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Люди старшего возраста из района Марьино, ставшие участниками пилотного проекта правительства Москвы «Московское долголетие», под руководством инструктора осваивают упражнения в группе «Физическая активность».
Занятия проходят в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино».
— Люди старшего возраста осваивают суставную гимнастику твист, — рассказали в ТЦСО.
С участниками проекта занимается специалист Су Джок Академии Ирина Марченко.
Напомним, что для участия в проекте необходимо заполнить заявку в кабинете № 26 (Люблинская улица, дом 159) и в кабинете № 12 (Новочеркасский бульвар, дом 53). (то)
Управа района Марьино: последние новости
В ТЦСО «Марьино» ненужные коробки превратили в «танки» В медиацентре на Братиславской покажут спектакль «Пеппи»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я была богаче большинства моих мужчин»5
Жара: микробикини снова в моде36
Сын Михаила Круга вырос копией отца2
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Тест: насколько вы провинциальны2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение