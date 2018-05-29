Лакомство для чемпионов: каким мороженым удивит Нижний Новгород гостей мундиаля

С наступлением летней жары самым популярным десертом становится мороженое. Нижегородские производители готовы удовлетворить спрос самых требовательных покупателей, а также гостей чемпионата мира по футболу, которые совсем скоро приедут в столицу Приволжья. Многие любимые россиянами сорта этого лакомства для европейцев станут настоящей экзотикой. О том, какие новинки ждут туристов и местных жителей, какие виды мороженого пользуются наибольшим спросом и как выбрать качественный продукт, рассказали специалисты на пресс-конференции 29 мая.

Сколько сегодня существует сортов мороженого, точно не сможет сказать никто, ведь новинки появляются постоянно. К примеру, совсем недавно стали выпускать даже черный пломбир, который приобретает нетипичный цвет благодаря добавлению активированного угля. Но, как показывает практика, большинство покупателей все же отдают предпочтение классическому мороженому, вкус которого знаком всем с детства.

«У каждого свои вкусы, — отмечает директор по трейд-маркетингу одной из нижегородских компаний-производителей мороженого Наталья Скорнякова. — Кто-то любит пломбир, кто-то сливочное с различными добавками, кто-то фруктовый лед. Безусловно, мы изучаем вкусовые предпочтения людей. Мы заметили, что жители отдаленных регионов любят классический пломбир, а в ПФО люди предпочитают более креативные торговые марки, не боятся пробовать что-то новое.»

Специально к чемпионату мира компания выпустила «футбольную» новинку под названием «Хет-трик». По словам Натальи Скорняковой, это будет мороженое, изготовленное по классическим рецептам, но в оригинальной упаковке. Оно будет выпускаться в виде рожков, эскимо, а также в круглых и плоских стаканчиках. Первые партии нового мороженого уже появились в продаже.

«Мы пока не знаем, как сложится дальнейшая судьба этого мороженого. Надеемся, что оно придется по вкусу нижегородцам и гостям чемпионата, и мы продолжим производить его», — сказала Скорнякова.

По ее словам, вкус нижегородского мороженого обязательно оценят и гости из-за рубежа, так как оно существенно отличается от того, что продается в других странах.

«Наше мороженое очень любят китайцы, которые сравнительно недавно начали употреблять молочную продукцию. Там даже появилась соответствующая правительственная программа, так как это влияет на здоровье и рост детей. В Европе, конечно, более технологичное производство, но жители там употребляют в основном легкое и маложирное мороженое. Наш пломбир может показаться для них экзотикой. Но думаю, что европейским болельщикам будет интересно его попробовать. Фруктового мороженого с добавлением различных ягод у них и своего хватает», — отметила Скорнякова.

Она также предположила, что гостям мундиаля из Европы будет интересно и сама форма подачи мороженого, так как они привыкли покупать его в картонной упаковки. Нижегородские рожки и вафельные стаканчики покажутся им диковинкой.

По словам специалистов, особое внимание при выборе мороженого следует уделять его качеству. К дешевым видам следует относиться крайне осторожно и внимательно изучать упаковку. По их словам, хороший пломбир не может стоить меньше 40 рублей.

«Мороженое бывает двух видов — изготовленное по ГОСТу и по техническим условиям, — пояснил руководитель Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов . — Как правило, ГОСТу потребитель доверяет больше. В составе такого мороженного присутствует только молочный жир. В продукцию, выпущенную по техническим условиям, может также входить жир растительного происхождения. На это следует обращать внимание в первую очередь. Наибольшую долю содержания молочного жира имеет пломбир. Как правило, он и более дорогой. Известно, что качество дешевым не бывает. Но, с другой стороны, не все, что дорого, является качественным».

Денис Миронов советует покупателям обращать внимание на упаковку. Надписи на ней должны быть четко пропечатаны, обертка не должна иметь повреждений. Покупать мороженое лучше в крупных сетевых магазинах, где фальсификат попадается редко, или выбирать продукцию проверенных производителей.

«Если мороженое содержит льдинки, то это либо фальсификат, либо его неправильно хранили, а это тоже важно. При температуре выше -18 градусов оно тает и теряет свои вкусовые свойства, если его заморозить заново», — сказал Миронов.

Главный технолог одной из нижегородских групп компаний — производителей морожено Ольга Абрамова добавила, что продукция, произведенное по ГОСТу, в свою очередь делится еще на три вида. Молочное имеет жирность до 7,5%, сливочное — до 8%, пломбир — до 20%.

«Все это мороженое изготавливается по одно технологии, но в состав входят разные ингредиенты», — отметила Абрамова.

Напомним, право торговать мороженым и сувенирами во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде разыграют на аукционе.

Фото: Надежда Кей