Памятка: как выбрать правильное мороженое

Мороженое, как объясняет руководитель ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов , бывает двух видов — сделанное по ГОСТу и по техническим условиям. Считается, что качественнее и натуральнее то, что изготовлено по ГОСТу, так как оно не может содержать растительных жиров, только молочные. Согласно ТУ допускается содержание растительных жиров, но не больше 50%.

Мороженое по ГОСТу бывает:

— молочное — до 7,5% молочного жира в составе.

— сливочное — до 8% молочного жира

— пломбир — до 20% молочного жира.

Как же выбрать качественный продукт?

Качество, как говорят специалисты, дешевым не бывает, но и не все что дорого — качественно. Настоящий пломбир не может стоить дешевле 40 рублей.

Обращайте внимание на упаковку, она должна быть качественная с четко пропечатанными буквами, а также целая, ведь если она испортится при транспортировке — это повлияет на качество продукта.

Если мороженое содержит льдинки — значит это либо фальсификат, либо нарушение норм хранения. Мороженое должно храниться при температуре -18°С.

Проверьте указание на ГОСТ, жирность, прочитайте состав.

Покупайте в крупных сетевых магазинах, там обычно присутствует входной контроль качества.

Интересно, что выбирая мороженое нижегородцы предпочитают классику — белый пломбир, клубничное, шоколадное. Но любят и попробовать креативные новинки. Кстати, имейте в виду, что новинку этого сезона — черное мороженое делают с добавлением активированного угля. Зимой интерес к мороженому, а особенно необычному, естественно, падает, если покупают, то привычное. Не приживается у горожан и ЗОЖное мороженое, например, из йогурта, — они больше любят жирные пломбиры.

— Многие фирмы выпустили к ЧМ-2018 по футболу тематические новинки, упаковки с мячиками, например. Думаю, что не только это, но и само мороженое наших гостей удивит. Русское мороженое отличается от европейского и китайского. Китайцы, кстати, любят наше мороженое. В Европе предпочитают малокалорийное, так что наши жирные пломбиры им будут интересны. Да и упаковывают в Европе обычно в картонные упаковки, а не в вафельные стаканчики и рожки, — рассуждает директор по маркетингу компании «Поспел» Наталья Скорнякова.