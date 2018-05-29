Москвичи выбрали дизайн единого читательского во все столичные библиотеки

Пользователи портала «Активный гражданин» определили дизайн единого пропуска во все городские читальни. Голосование завершилось в понедельник, 28 мая.

Выбрать дизайн единого читательского билета захотели более 197 тысяч москвичей. Участниками голосования стали и жители района Братеево. Так, подавляющее большинство респондентов — 67,9% — предпочли вариант с изображением книжных полок, меньшее число участников проголосовали за альтернативу с графической стилизацией книг — 14,7%. Минимум голосов — 8,4% — отдали за более строгий и сдержанный дизайн читательского билета.

Согласно общегородским данным, голоса за варианты читательского билета распределились аналогично: 68,48% голосов москвичи отдали билету с иллюстрацией книжных полок и цветом из брендбука библиотек Москвы.

За этот же вариант свой голос отдал и писатель-фантаст Вадим Панов

«Мне очень понравился первый дизайн — с цветовой вставкой заполненных книжных полок. Он мягкий и дружелюбный, привлекает внимание и сразу рассказывает, для чего он предназначен. Не говорит, а именно рассказывает — как хорошая книга. Он прагматичный, но не утилитарный, и служит прекрасным мостиком между строгой повседневностью и волшебным миром литературы».

Фото: Активный гражданин