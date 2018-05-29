Ребенок чуть не погиб из-за Pokemon GO

История о мигранте из Мали, который героически вскарабкался на здание в Париже, чтобы спасти болтающегося с балкона ребенка, сейчас активно обсуждается прессой и пользователями сети. Отважного чернокожего парня даже окрестили «Человеком-пауком» и наградили работой спасателем. Но как именно вышло так, что пацан вступил в неравный бой с гравитацией, до недавних пор оставалось загадкой. Оставалось.

Выяснилось, что всему виной оказался симулятор естественного отбора Pokemon GO, из-за которого уже немало людей распласталось на капотах автомобилей и провалилось в открытые люки. Прокурор Франсуа Молинс сказал, что отец пацана решил сходить в магазин, но вместо того, чтобы сразу вернуться домой отоварившись, захотел сначала поохотиться за цифровыми зверушками. Видимо, пока папаша лазил по кустам в поисках какого-нибудь легендарного монстра, бутуз и перекинулся через балкон.

Теперь незадачливого отца, пренебрегшего своим ребенком, ждет до двух лет проживания в местах не столь отдаленных.