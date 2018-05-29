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Индиец 40 дней рыл яму чтобы спасти деревню
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Индиец 40 дней рыл яму чтобы спасти деревню 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
В Индии целые касты десятилетиями живут за порогом бедности. В то время, как их соседи пользуются всеми благами, что, конечно, ужасно несправедливо. Член самой низшей касты неприкасаемых устал клянчить подачки от богачей и своими руками подарил своей семье и соседям надежду.
Родная деревня Бапурао Тайне всегда страдала от недостатка воды. Неприкасаемым приходилось униженно выпрашивать живительную влагу у тех, кто побогаче, но перед ними часто закрывались все двери.
В очередной раз за водой пошла жена Бапурао и вернулась ни с чем. Что поделать в такой ситуации? Разозленный несправедливостью донельзя, мужчина взял лопату и принялся копать яму на заднем дворе.
Все окружающие решили, что он просто спятил. Так не делал раньше никто и шансы на успех были мизерны.
Но Бапурао не сдавался. Сорок дней он провел в яме и, наконец, действительно добрался до воды! Теперь Бапурао — уважаемый человек. Увидев, что все можно добыть и без подачек надменных богачей, все жители деревни обрели новую надежду на лучшую жизнь.
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