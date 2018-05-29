Благотворительный секс-скандал: «В этой общине никто не может получить еду, не занимаясь перед этим сексом»

В течение шести недель в октябре и ноябре 2001 года группа исследователей посетила лагеря беженцев в западноафриканских государствах бассейна реки Мано — Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне — для изучения масштабов сексуальной эксплуатации детей в таких лагерях.

Они собирали вместе детей, матерей и медицинских работников, часто рассаживаясь в тени деревьев, и осторожно задавали вопросы. Однако, в основном, они слушали и были потрясены тем, что услышали. «Мы были потрясены после проведения первого анализа ситуации в Либерии, — вспоминает соавтор доклада Кристин Липохар, — Затем, когда мы прибыли в Гвинею и стали все чаще слышать о подобных вещах, это был еще больший шок. Я помню чувство сильного стыда от того, что гуманитарный персонал тоже был замешан в этом, учитывая, что я была „членом“ той же группы людей».

В одном из лагерей в Гвинее женщины рассказали группе исследователей: «В этой общине никто не может получить кукурузно-соевую смесь (основной продукт питания — прим. автора), не занимаясь перед этим сексом. „Килограмм за секс“, — говорят они».

В Либерии девочка-подросток рассказала: «Работники неправительственных организаций (НПО) умные, они используют паек как приманку, чтобы заставить заниматься с ними сексом».

Секс требовался в обмен не только на продовольствие, но и на базовую помощь, такую, как доступ к учебным занятиям, учебники и карандаши, мыло, обувь, материалы для приютов и временные рабочие места. Иногда девочкам давали крошечные суммы денег, что эквивалентно 10 американским центам.

По словам лидера беженцев в Гвинее: «Если вы видите, что мимо проходит молодая девушка в матросской шапке, вы знаете, как она ее получила».

Полный 84-страничный доклад был представлен руководству Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 2002 году. Но он так и не был опубликован, возможно, потому, что упоминание в нем столь многих учреждений было сочтено слишком пагубным для сектора, который зависит от государственных пожертвований.

«Таймс» получила этот доклад, и его копия находится в распоряжении Комитета Международного развития Палаты общин , который рассматривает вопросы, касающиеся сексуальной эксплуатации в гуманитарном секторе. Доклад стал ключевой частью расследования, и руководители благотворительных организаций задали вопрос, почему это не привело к реальным изменениям.

Созданная в 2001 году исследовательская группа опросила примерно 1,5 тысячи человек и задокументировала заявления об эксплуатации и злоупотреблениях в отношении 67 человек. В ходе расследования основное внимание уделялось стационарным лагерям, в которых перемещенные лица из Либерии и Сьерра-Леоне искали пристанища и защиты. Исследователи обнаружили, что в руках нанятых на местах сотрудников НПО были «беспрецедентные полномочия», в то время как должностные лица международных организаций редко покидали свои штаб-квартиры.

«Сотрудники местных и международных НПО, а также учреждений ООН являются одними из главных сексуальных эксплуататоров детей-беженцев, часто используя в качестве инструмента эксплуатации именно гуманитарную помощь и услуги, предназначенные для оказания помощи беженцам», — говорится в докладе.

«Сообщалось, что местный персонал мужского пола в обмен на секс с девочками до 18 лет занимается торговлей гуманитарными товарами и услугами, включая медикаменты, масло, пшеничную крупу, пластиковую пленку, учебные занятия, курсы профессиональной подготовки, школьные принадлежности и т. д. Обвинения были задокументированы в отношении широкого круга организаций и отдельных лиц по мере их неожиданного, но систематического появления в ходе проведения исследования».

Авторы доклада подчеркнули, что «эти утверждения требуют дальнейшего расследования».

Многие родители говорили исследовательской группе, что единственный способ «свести концы с концами» в лагерях — позволить эксплуатировать дочь-подростка. «Если в вашей семье нет девочки, ваша семья находится в кризисном положении», — сказала одна из женщин в Сьерра-Леоне.

В докладе говорилось о «кодексе молчания» среди сотрудников по оказанию помощи, которые не сообщали о сексуальных посягательствах или эксплуатации со стороны коллег. Беженцы не могут сообщать о преступлениях, потому что для этого им придется идти к самим преступникам.

«Исследовательская группа не встречала сообщений о случаях судебного преследования сотрудников по обвинению в сексуальной эксплуатации, которое было доведено до конца. Не было случаев, когда сотрудник был уволен из-за своего сексуально-эксплуататорского поведения».

Конфиденциальные служебные записки по конкретным обвинениям были подготовлены для руководства УВКБ в Женеве, а исследователи международной организации «Сейв зе чилдрен» подготовили окончательный доклад. Некоторые подробности просочились в средства массовой информации в феврале 2002 года, что породило возмущение политической среде и требования к действиям. Были созданы целевые группы, этот вопрос обсуждался на Генеральной Ассамблее ООН , а учреждения по оказанию помощи разработали новые кодексы поведения. Однако в то же время Рууд Любберс, тогдашний глава УВКБ, поставил под сомнение выводы доклада. Асмита Наик, также одна из авторов доклада, сказала «Ай-Ди-Си», что Любберс провел «очень негативную кампанию против доклада».

Любберс, который ушел в отставку в 2005 году на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, попросил Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) провести отдельное расследование. Оно констатировало, что «широко распространенная сексуальная эксплуатация беженцев не была подтверждена», но в то же время зарегистрировало 43 новых обвинения и подтвердило, что «проблема сексуальной эксплуатации беженцев является реальной».

Хотя ООН и НПО принимали предложения и проводили конференции, сексуальная эксплуатация уязвимых людей со стороны работников гуманитарных организаций продолжилась. В 2011 году Оксфам расследовал и сообщил общественности о действиях нескольких своих сотрудников на Гаити, которые платили местным женщинам за секс после землетрясения в прошлом году.

Когда три месяца назад на страницах этой газеты вышло разоблачение скандала в Оксфам, это вызвало международное возмущение, звучали требования проведения реформ в этом секторе. Однако существование доклада по Западной Африке за 2002 год свидетельствует о том, что реформы могли быть проведены много лет назад, и что скандала на Гаити никогда не должно было произойти.