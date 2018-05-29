Американка умерла после увеличения ягодиц в Москве

Американка умерла в московской клинике после пластической операции, сообщает «МК».

51-летняя уроженка Смоленской области Галина Шуткова, несколько лет назад вышедшая замуж за гражданина США и проживавшая за океаном, приехала в столицу, чтобы увеличить ягодицы и исправить нос. Женщина хотела всегда оставаться привлекательной для мужа и нередко прибегала к услугам пластических хирургов.

В конце мая она прилетела в столицу на очередную операцию. Ее прооперировали, после чего она впала в кому. Через трое суток пациентка скончалась в больнице.

В причинах смерти женщины разбираются судмедэксперты. Не исключено, что она могла принимать препараты, которые разжижают кровь, в результате чего у нее развился геморрагический шок.

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