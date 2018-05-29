Охранники задержали подозрительного мужчину, и его поступок поразил всех

Минуя кассу супермаркета и оплатив покупки, к выходу движется старушка лет 75. Сзади к ней подходит небритый молодой мужик, осторожно расстегивает молнию на ее сумке и засовывает в нее (сумку) свою мохнатую лапу, потом руки в карманы и обгоняя старушку к выходу…

Мужика догоняет охранник, далее диалог. Охранник:

— Ты, гад, совсем офигел, у стариков воруешь.

— Ничего я не брал, отвали. (продолжает двигаться к выходу)

— Стой!

— Отвали!

Охранник пытается остановить мужика, мужик ломится к выходу, охранник бьет мужика по морде, мужик бьет в ответ, подлетает второй охранник, долбит мужика дубинкой.

Старушке объясняют суть произошедшего, отправляются в караулку и вызывают полицию. Из объяснительной старушки:

«По факту заданных мне вопросов поясняю следующее. Я пришла в супермаркет такой-то, купила пол-булки хлеба, пол-килограмма вареников и 200 грамм салата. Совершив покупки потратила все деньги, имевшиеся у меня в наличии. Из сумки у меня ничего не пропало».

Из объяснительной мужика:

«По факту заданных мне вопросов поясняю следующее. Я пришел в супермаркет за покупками. У витрины с салатами увидел старую бабушку, которая покупала салат. На витрине салат был усыпан ягодами граната, однако бабушке взвесили кусочек салата без ягод. Бабушка спросил продавщицу, почему салатик мне положили без ягодок, я его из-за ягодок и попросила. Продавщица проигнорировала бабушку и начала обслуживать следующего покупателя. Мне стало жалко бабушку, я купил гранат и на выходе пытался положить его бабушке в сумку, после чего был задержан охранниками супермаркета. Драку я не провоцировал».

Старушка пояснила, что гранат не покупала и о его появлении в сумке прокомментировать ничего не может… Говорят, после случившегося главный герой неплохо погулял в компании охранников.