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Сергей Жуков показал редкие снимки с венчания и поздравил супругу с годовщиной
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Сергей Жуков показал редкие снимки с венчания и поздравил супругу с годовщиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков уже более десяти лет состоит в браке с Региной Бурд, которая раньше выступала в составе группы «Сливки» под псевдонимом Мишель. У них есть общие дети: девятилетняя Ника, восьмилетний Энджел и трехлетний Мирон. У артиста также есть старшая дочь от первого брака с Еленой Добындо — Александра. Любовь супругов так крепка, что в прошлом году они обвенчались.
Вчера Сергей поздравил жену с годовщиной и опубликовал редкие кадры с таинства. На снимках Регина облачена в лаконичное белое платье и длинную фату, а ее спутник в черный костюм и белую рубашку. «Год назад мы испытали духовное слияние души и тела двух любящих сердец и готовы и дальше нести радость и счастье друг для друга, наших деток, нашей семьи… Я счастлив, что наши чувства только крепнут год от года!», — написал певец. Супруга Жукова также разместила фото, на котором они держат свечи в храме. «Навсегда… 28.05.2017», — добавила она комментарий.
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Поклонники восхитились фотографиями и поздравили пару со знаменательным событием. «Вы мой идеал семьи», «Как это милоооо, мои поздравления», «Такую любовь бы каждой паре. Каждая девушка мечтает о таких словах. Вы супер!», «Какие чувственные слова, какая тонкость и глубокая мысль, о любви…», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Жуков всегда открыто говорит о чувствах к жене. В прошлом году певец снял клип на песню «Конфета», которую посвятил Регине.
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