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Дизайн-концепцию «времен года» воплощают в строящейся школе на ул. Северной в Вологде
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Дизайн-концепцию «времен года» воплощают в строящейся школе на ул. Северной в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Теория дизайна нашла отражение во внутренней отделке. Гармоничным по цветовой гамме будет каждый из четырех блоков здания. «Лето» создадут в северном блоке, в холодных оттенках оформят южный блок школы на ул. Северной. Внутренние работы ведутся полным ходом, на стройплощадке работают более 200 специалистов.
Комбинированную покраску стен используют в учебных классах, три стены каждого помещения станут однотонными, четвертую — акцентируют более насыщенным цветом. Поддержит концепцию «времен года» кафель, основной нейтральный тон которого «разбавлен» характерными теплыми и холодными оттенками. Внутренняя отделка здания завершена почти наполовину.
Более чем на 90% в настоящее время завершена стяжка пола. В помещениях устанавливают двери, монтируют подвесные потолки, устанавливают светильники. Кафель укладывают в душевых для маломобильных детей. Все работы выполняются под контролем технадзора.
«Завершена заливка чаши малого бассейна размером 12 на 6 метров, сейчас она залита водой — таким способом проверяют, есть ли протечки. После этого начнутся чистовые отделочные работы, чашу выложат кафелем. Черновая отделка завершается в большом бассейне, там проводятся гидроизоляционные работы, после этого бассейн также проверят на герметичность», — рассказал директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.
Почти 10 единиц различной спецтехники задействованы на работах по благоустройству — экскаваторы, бульдозер, каток, автокран, погрузчики, самосвал. Подготавливаются основания дорог и проездов, крылец. На следующей неделе планируется начать установку спортинвентаря. Завершить работы строители должны к 15 июля.
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