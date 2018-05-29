Строители проводят пробное заполнение водой бассейнов в школе на улице Северной в Вологде

В настоящее время на одном из самых социально значимых стройобъектов Вологды задействовано более 200 специалистов. На 3 и 4 блоках завершается отделка. Более чем на 90% завершена стяжка пола. Специалисты устанавливают в помещениях двери, монтируют подвесные потолки и светильники.

Во внутренней отделке блоков школы ул. Северной используют дизайн-концепцию «времен года». Летняя тематика будет прослеживаться в северном блоке, в холодных оттенках оформят южный блок. Комбинированная покраска будет использована и в учебных классах. Три стены каждого помещения — одного оттенка, четвертая — акцентирована более насыщенным цветом.

Напомним, школа на улице Северной, которая возводится по казанскому проекту, рассчитана на 1200 учеников. Это будет современный центр обучения с удобными классами, двумя спортзалами, актовым залом, библиотекой, двумя бассейнами. Их подготовка тоже близится к завершению.

«Завершена заливка чаши малого бассейна размером 12 на 6 метров, сейчас она заполнена водой — таким способом проверяют наличие протечек. После этого начнутся чистовые отделочные работы, чашу выложат кафелем. Черновая отделка завершается в большом бассейне, там проводятся гидроизоляционные работы, после этого бассейн также проверят на герметичность», — рассказал директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

Продолжается и благоустройство территории вокруг школы. На данный момент задействовано почти 10 единиц различной спецтехники — экскаваторы, бульдозер, каток, автокран, погрузчики, самосвал. Работы активизируются на следующей неделе, в частности, планируется начать установку спортинвентаря.

Строительство школы планируется завершить к середине июля. А 1 сентября 2018 года дети должны пойти в новое учебное заведение.