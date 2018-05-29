Почему женщин не бывают священниками

В христианских источниках мы не находим прямого запрета женщинам исполнять обязанности священника. Но все же обычно их не принимают в ряды служителей церкви. И причин тому несколько.

Священник представляет Христа

«Священник на литургии — это литургическая икона Христа, и алтарь — это комната Тайной вечери, — пишет диакон Андрей Кураев в работе «Церковь в мире людей». — На этой вечере именно Христос взял чашу и сказал: пейте, это Кровь Моя…Мы причащаемся Крови Христа, которую дал Он Сам, именно поэтому священник должен быть литургической иконой Христа…Поэтому священнический архетип (первообраз) — мужской, а не женский».

В церковном Предании

«Ни в Писании, ни в святоотеческой литературе нет ни одного факта, подтверждающего возможность женского священства», — констатирует профессор Московской духовной академии доктор богословия А. И. Осипов. Правда, в Византии вплоть до XI века женщины имели право быть диакониссами, хотя при этом они не исполняли богослужебных обязанностей.

Пожалуй, первой в истории христианской церкви женщиной-священником стала Флоренс Ли Тим Ой (1907–1992 гг.), служившая в чине диакониссы в общине китайских беженцев в Макао, принадлежавшей к церкви Англиканского содружества. Она была рукоположена в священнический сан англиканским епископом Гонконга, так как в результате японской оккупации община осталась без священника, а других кандидатур не имелось. Данный прецедент послужил толчком к тому, что в англиканской церкви стали появляться и другие женщины-священники. В то же время в Русской Православной церкви пока не было ни одного случая принятия женщинами священнического сана.

Женщина сотворена для помощи пастырям

Согласно Библии, женщину Бог сотворил из ребра первого человека — Адама. Этим подчеркивается, что она играет роль помощницы мужчины и сама часто нуждается в поддержке и наставлении. В связи с чем она не может полноценно исполнять обязанности по богослужению. Кроме того, на женщину возложена функция матери и она должна много времени посвящать детям.

Женщина более уязвима

Женщин не зря называют представительницами слабого пола. Они более хрупки с физической точки зрения и не могут вынести такой груз ответственности, какой взваливают на себя мужчины. В течение многих столетий женщина находилась под покровительством мужчины.

«Кроме того, не стоит забывать и об особой впечатлительности женщин, — напоминает Андрей Кураев в работе «Женщина в церкви». — Их отзывчивость могла бы сослужить дурную службу, если бы появилось женское священство. Вспомните — как проходит исповедь в приходском храме. Кающийся стоит рядом со священником — и оба они открыты взорам остальных людей.

А на исповеди люди, понятно, рассказывают о разном. И грехи бывают действительно грязные и подлые. Нетрудно догадаться, как все это будет отражаться на милом лице отзывчивой и сердечной священницы. Да по ее лицу весь храм будет читать, про что идет речь…»

Физиологические особенности

Например, во время критических дней женщинам нельзя причащаться. «Вообще же в традиции Церкви принято, что в храме, где совершается Бескровная Жертва, всякое пролитие крови недопустимо, — говорит протоиерей Андрей Ефанов. — Любая кровоточащая рана, если она не представляет угрозу жизни и не является результатом продолжительной болезни, также служит препятствием для причащения. Так что дело не в женщине, а в благоговении перед Бескровной Жертвой Спасителя, недопустимости пролития крови в храме».

Как утверждает митрополит Антоний Сурожский, вопрос о роли женщин в христианстве еще недостаточно проработан. Это относится и к проблеме женского священства.