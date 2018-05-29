Петроглиф, датированный XIX веком, обнаружили на стене Сугомакской пещеры

Петроглиф, датированный XIX веком, обнаружили при очистке стен Сугомакской пещеры, рассказали «АиФ-Челябинск» специалисты учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Неожиданную находку в пещере под Кыштымом сделали челябинские волонтёры. На прошедших выходных они занимались очисткой стен памятника природы от надписей вандалов, сделанных фломастерами и красками. Для этого использовались специальные щётки, максимально сохраняющие каменную поверхность.

В результате после очищения слоя краски на скальной поверхности стали заметны старинные петроглифы.

«В процессе работы были обнаружены петроглифы, по смыслу близкие современным надписям — инициалы и год. Самый старый из них — «В. А. Ш. 1894», — отмечают учёные. — А наиболее знаменитый петроглиф — это барельеф Владимира Ильича Ленина, нанесённый на восточную скальную гряду. Его реставрация — дело специалистов».

Напомним, в апреле южноуральские чиновники заявили, что свободный вход в Сугомакскую пещеру будет закрыт, а экскурсии станут платными. Ранее для туристов уже была полностью закрыта Игнатьевская пещера.