Современная «рабыня Изаура» спаслась с трудовой плантации под Самарой

Уроженка Узбекистана Назима Курбанова до сих пор не может поверить в счастливое спасение из трудового рабства. Только случай помог ей выбраться из плена, в котором женщина находилась полгода. За это время она уже успела попрощаться с жизнью — постоянные избиения и насилие почти не оставили сил бороться за жизнь.

В поисках лучшей жизни

В начале 2018 года 33-летняя Назима Курбанова по приглашению давней подруги приехала из Узбекистана в Самарскую область на заработки. Обещанная зарплата в 250 долларов в день, комфортные условия жизни и несложная работа в теплицах сулили неплохие перспективы. В родном Ташкенте Назима с мужем жили бедно — денег порой не хватало даже на еду.

В предвкушении новой работы женщина вышла на вокзале в Самаре, где ее встретили несколько мужчин — сразу же забрали паспорт и отвезли в поля. Больше двух часов в пути — и машина остановилась в глухой степи на огромной аграрной плантации.

Плантация, где держали Назиму Курбанову

Когда Назима увидела место новой работы, ее охватил ужас. Сотни грядок с редисом и помидорами — и только два скромных деревянных барака, покосившихся от времени. Сквозь сколоченные на скорую руку грязные доски гудел ветер. Именно там располагались двухуровневые спальные места для рабочих фермы — общие для мужчин и для женщин. Без перегородок.

Подруга Назимы Шаира поселила ее рядом с собой. Женщины на ферме были в меньшинстве — всего единицы. Вставали засветло, так как ни часов, ни мобильных телефонов начальство не приветствовало. Варили обед мужчинам, стирали, потом шли работать на плантацию. Сажали, пололи, обрабатывали землю. Возвращались поздно вечером.

Подруга любила выпить, и соседство с 30 мужчинами по ночам ее не беспокоило. Скорее наоборот. Закатывая по вечерам посиделки, Шаира звала с собой подругу, но та отказывалась. За что была бита не раз и подвергалась издевательствам.

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Били и не платили

Когда правозащитники общественного движения «Альтернатива» спрашивают у Назимы, было ли насилие, она начинает плакать. Возможно, ей понадобится еще много времени, чтобы начать свободно говорить на эту тему.

Однажды во время драки Назиме сильно разбили голову. Настолько, что на следующий день она не могла встать на работу. Но никакой медицинской помощи и лекарств ей никто не предоставил. Начальник лишь пригрозил наказанием за нарушение дисциплины. Обещанную зарплату за пять месяцев так ни разу не заплатили.

«Вот здесь болит уже долго, не чувствую кожу», — показывает Назима на левую часть головы. Правозащитники сразу после спасения из плена отвезли Назиму в больницу. Там ей диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Но главная травма — психологическая. На то, чтобы вернутся к нормальной жизни, ей потребуется много времени, отмечают врачи.

Счастливый случай

Во время очередной гулянки в бараке Назима случайно увидела у подруги телефон. В отчаянии, не зная ни места, где она находится, ни русского языка, она позвонила на родину в местную правозащитную организацию «Истикболи Авлод». Те передали заявку в московскую «Альтерантиву». В течение нескольких дней координаторы определили точное местонахождение женщины — Назиме удалось отправить геолокацию с чужого телефона. Это и было ее счастливым случаем.

Нашли Назиму почти в 150 километрах от Самары. Своих спасителей она встречала, плача от счастья.

Назима Курбанова

Обследовав плантацию, правозащитники обнаружили, что почти у всех рабочих отсутствуют документы, не говоря уже о трудовых договорах. Все они приехали в поисках хорошего заработка. Начальство кормит обещаниями — мол, если будут хорошо работать, им заплатят. Но пока ни один деньги не получил. Многие, как и Назима, даже не знают, где находятся.

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Обратившись в местный линейный отдел полиции, сотрудники «Альтерантивы» почти сразу нашли начальников Назимы. Забрали ее паспорт и купили билет на самолет до родного Ташкента. «Обычно не составляет особого труда найти владельцев трудовых плантаций, где содержат в неволе людей без документов. Труднее привлечь их к ответственности, так как отсутствуют трудовые договора и доказать, что люди там находятся не по своей воле, очень сложно. Для этого нужно проводить полноценное следствие, а на это у нас порой нет времени — нам нужно спасать оттуда людей. А уже после их вызволения заводить уголовное дело лишь на основании одного заявления никто не будет, это незаконно», — объяснила «360» координатор общественного движения «Альтернатива» Юлия Силуянова.

Прежде чем посадить Назиму в самолет, ей дали возможность принять душ, выспаться в гостинице и погулять по Самаре. Что такое комфорт, женщина забыла. Полгода она мылась в реке от случая к случаю. Впереди у Назимы долгий период реабилитации в родном Узбекистане. Но, как известно, дома и стены лечат. Там уже заждались родные и муж. За восстановлением здоровья будет следить местная правозащитная организация.