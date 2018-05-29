Экс-солистка группы Hi-Fi станет мамой во второй раз

Татьяна Терешина воспитывает дочь Арис. С отцом девочки телеведущим Славой Никитиным она рассталась три года назад. После этого певица встречалась с молодым возлюбленным Вадимом, который был младше артистки на 13 лет. Однако и эти отношения оказались скоротечными. Экс-солистке группы Hi-Fi долго горевать не пришлось, так как уже в мае она стала публиковать снимки с новым избранником. Они знакомы пол года, но артистка уже готова стать его женой, так как он окружил ее заботой и нашел общий язык с ее ребенком.

Недавно Татьяна решила отметить свое 39-летие и устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Осведомленные источники сообщили, что певица во время вечеринки поделилась с гостями радостной новостью: она скоро станет мамой во второй раз. Скорее всего отцом ребенка является тот самый таинственный возлюбленный Терешиной. Его имя она продолжает хранить в секрете, хоть и публикует с ним фото, сообщает интернет-издание Woman.ru

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Пока сама артистка не комментирует эту информацию. Отметим, что она поддерживает хорошие отношения с бывшим возлюбленным. На днях она отправила свою дочь вместе с ним и бабушкой отдыхать. «Дочь никогда не расстраивается, когда ее провожают, а наоборот, машет с упоением и предвкушением новых приключений», — поделилась Татьяна.

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