Он пытался помочь старику, у которого сломалась машина. Но был просто в шоке, когда пожилой мужчина начал плакать из-за этого!

Однажды я остановился, чтобы помочь пожилому мужчине, около 80 лет, поменять спущенное колесо. У него, казалось, уже просто, не было ни сил, ни знаний, чтобы устранить такую поломку. К счастью для него, я вожу с собой 1/4 всех моих инструментов для подобных случаев. Помогая ему, я узнал, что он стоял на обочине с 8 утра, до момента, когда я решил остановиться и помочь ему — 1:30 ночи. Он сказал, что кто-то предлагал ему помощь, но они просили за это $60. Он начал плакать и срывающимся голосом рассказал, что он пропустил свой визит к врачу, но, по крайней мере, он смог сходить купить себе поесть. Когда мы расстались, он сказал мне, что он до сих пор не может поверить, что мужчина азиат на «спортивном автомобиле» остановился, чтобы помочь пожилому человеку. Это напомнило мне, что, не смотря на то, что у каждого из нас есть свой собственный мир, но мы должны помнить, что все мы живем в одном мире. И если вы можете помочь кому-то идите и помогайте. Если мы не поможем друг другу, то никто нам не поможет. Счастливого дня благодарения!