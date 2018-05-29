Папа, дочка, кошка и собака каждый год делают одинаковое фото

Когда в китайской семье Вонг родилась девочка по имении Тиффани, её мать сделала трогательную фотографию, как крошка спит, прижавшись к отцу, в окружении домашних питомцев — кошки и собаки. «Я очень устал тогда, вероятно я только что поменял подгузник моей дочери и прилёг отдохнуть на диван. Тиффани задремала под моим боком. И вдруг прибежали наши животные и буквально облепили меня так, что я не мог даже пошевелиться», — вспоминает господин Вонг.

Это фотография была сделана в 2008 году. Семейную традицию повторять фото каждый год придумала сама девочка, когда немного подросла. Когда Тиффани исполнилось 5 лет, она увидела трогательный снимок и попросила маму воспроизвести его ещё раз. Поэтому в фотосерии отсутствует 5 лет, зато все последующие годы пропущены не были, начиная с 2013 и заканчивая 2018.

«Пускай это не какие-то супер-фотографии, но для нашей семьи они особенные и станут для нас хорошими воспоминаниями, когда мы оглянемся спустя 10 или 20 лет», — говорит семья Вонг.

Снимки быстро стали вирусными в китайских соцсетях, СМИ растиражировали их по всем каналам, и многие люди стали делиться своими милыми семейными фото. Глава семьи Вонг высоко оценил реакцию общества и с помощью неожиданной популярности решил распространить ещё одно важное сообщение:

Многие китайские семьи отказываются от своих домашних животных, когда узнают о предстоящем пополнении в семье. Питомцев просто выкидывают на улицу, я считаю это неправильно и просто жестоко. Наших кошку и собаку я взял из приюта, и когда моя жена забеременела, мы решили не поддаваться истерии и не отказываться от животных, потому что в этом нет никакого риска ни для будущей мамы, ни для новорожденного ребёнка, если вы соблюдаете элементарные правила гигиены. Моей дочери уже 10 лет, она выросла рядом с кошкой и собакой и никогда не болела ничем серьёзным. Будьте гуманными. Это Тиффани и её отец мистер Вонг, 10 лет назад они начали очень милую семейную традицию — ежегодно делать одинаковое фото И вот что у них получилось: 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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