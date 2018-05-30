Зачем отец, дочь, собака и кот каждый год на протяжении десятилетия делают одинаковую фотографию

Семья из Гонконга завоевала сердца миллионов людей, поделившись в интернете своим фотоальбомом. Отец, дочь и их питомцы ежегодно делают одинаковую фотографию, и это очень мило.

В 2008 году Вонг Тин впервые сделал фотографию с новорожденной Тиффани на руках, а на последней фотографии уже 10-летняя девочка прижимается к своему 49-летнему отцу. Компанию им неизменно составляют кот и собака.

Вонг Тин выложил фотографии в китайской социальной сети Weibo.

«Удивительно наблюдать, как с годами меняются люди и животные. Эта семья прекрасна», — написал один из пользователей в комментариях к фотографиям.

Вонг Тин рассказал, что первая фотография была сделана случайно. Его жена Грейс как раз вышла из душа и увидела эту «забавную композицию».

«Я тогда был очень уставший. Я только сменил подгузник дочери и отдыхал на диване. А Тиффани просто спала рядом. Внезапно мои питомцы запрыгнули на диван, а я даже двинуться не мог», — рассказал Вонг.

С 2008 года жена Вонга сделала семь одинаковых снимков (с 2009 по 2012 год был перерыв). Ежегодная фотосессия началась в 2013 году, когда Тиффани увидела первую фотографию. Девочка решила, что она очень интересная, и попросила сделать такую же. С тех пор семья делает такую фотографию ежегодно.

Вонг рассказал, что рад тому, что людям в сети понравились фотографии. Но, по его словам, было бы лучше, если бы они поняли смысл этих снимков. Многие китайские семьи выкидывают своих питомцев на улицу, когда в доме появляется ребенок, считая, что животное — это негигиенично. Вонг подчеркнул, что многие владельцы животных опасаются, что шерсть может навредить здоровью матери и ребенка. Но своими фотографиями он хочет доказать обратное.

«У нас в семье два питомца. Они были с нами и во время беременности жены, и десять лет спустя. И у моей дочери никогда не было проблем, связанных с ними».

Когда жена Вонга забеременела, тесть и теща предложили ему избавиться от питомцев, но мужчина проигнорировал эти советы. Теперь Вонг призывает и других не выгонять животных на улицу. А свои фотографии он считает хорошим примером для тех, кто принимает решение.