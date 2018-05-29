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Как получить золото, лежащее прямо под ногами
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Как получить золото, лежащее прямо под ногами 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Золотодобычей можно заниматься не только на специальных карьерах. На самом деле, драгоценный металл добывается даже из тех камней, что валяются прямо под ногами. Нужно только уметь делать это правильно.
Инструктор на видео собирает породу и начинает обрабатывать ее химически. Честно говоря, мы не советуем заниматься этим без соответствующей подготовки: пары азотной кислоты, да и все прочие использованные в видео материалы, могут быть небезопасны для здоровья.
Раствору нужно дать настоятся в течение суток. Дальше пойдет процесс фильтрации с использованием не только азотной, но и соляной кислоты.
В итоге у экспериментатора получается пиррит, так называемое «золото дураков». Это все еще не настоящее золото, но и не бесполезный материал. Его используют в ювелирной промышленности и, после дальнейшей обработки, добывают из него и настоящее золото. Правда, «выхлоп» редко получается высоким.
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