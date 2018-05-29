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Эта женщина никогда не рассчитывала найти такую записку у собаки, которая посещала ее ежедневно. Это бесценно!
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Эта женщина никогда не рассчитывала найти такую записку у собаки, которая посещала ее ежедневно. Это бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды пожилой, усталый пес забрел ко мне во двор, но он выглядел ухоженным и накормленным, так что, я сразу поняла, что он был домашний и о нем хорошо заботились.
Он спокойно подошел ко мне, и дал погладить себя по голове, затем он последовал за мной в дом, медленно прошел по коридору, свернулся калачиком в углу и уснул.
Через час он подошел к двери, и я его выпустила.
На следующий день он снова пришел, поприветствовал меня во дворе, вошел внутрь и опять лег на прежнее место и спал около часа. Это продолжалось на протяжении нескольких недель.
Мне стало любопытно, и я приколола записку к его ошейнику: ‘Я хотела узнать, кто хозяин этого замечательного милого песика, и спросить, знаете ли вы, что почти каждый день ваша собака приходит ко мне в дом, чтобы вздремнуть. ’
На следующий день пес опять пришел, но на ошейнике была другая записка. Там было написано: ‘Он живет в доме с 6 детьми от 2 до 3 лет, и он пытается выспаться у вас. Могу ли я прийти с ним завтра?’
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