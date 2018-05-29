Как сорняки захватывают наши сады. Успешные способы борьбы с ними

Прополка — одна из самых трудоёмких агротехнических операций, требующая как значительного количества ручного труда, так и размышлений, что это такое выросло, и прополоть нельзя оставить. Даже в конце весны и первой половине лета, когда вся травянистая растительность развивается буквально на глазах, сорняки отличаются особенно буйным ростом и опережают в развитии культурные растения. Если вы приезжаете на дачу только по выходным, то с грустью замечаете, что каждую неделю прополку приходится начинать сначала.

Прополка — одна из самых трудоёмких агротехнических операцийПрополка — одна из самых трудоёмких агротехнических операций

Способы распространенияСорные растения обладают высоким коэффициентом размножения — как семенного, так и вегетативного. Однолетние виды размножаются только семенами, а многолетние обычно успешно сочетают оба способа. Каждое растение способно дать десятки тысяч семян, сохраняющих всхожесть в почве несколько лет — как правило, не меньше пяти.

Каждую неделю прополку приходится начинать сначала

Семена прорастают неравномерно, и даже если вам удаётся справиться с конкретным видом в текущем сезоне, в следующем году он снова появится на том же месте. Уничтожить все семена в почве просто невозможно, а даже если теоретически удастся — то они могут попасть на участок с других территорий.

В процессе эволюции у всех растений (не только сорных) выработались разнообразные механизмы распространения плодов и семян. Это могут быть различные летучки, например, горячо любимые с детства «парашютики» одуванчиков, крючочки, цепляющиеся за шерсть животных и одежду, как у репейника и череды. Также встречаются различные способы вскрывания плодов, при которых семена разбрасываются как можно дальше, как из катапульты.

Горячо любимые с детства &amp;amp;laquo;парашютики&amp;amp;raquo; одуванчиков

Кроме того, у однолетних сорняков обычно есть яровая и озимая формы, и они в буквальном смысле уходят с цветками под снег и такими же выходят из-под него, то есть цветут и плодоносят почти круглый год. Яркие представители таких растений — звездчатка средняя (больше известная как мокрица), пастушья сумка обыкновенная, ярутка полевая, пикульник двунадрезанный, мятлик однолетний, ежовник обыкновенный (он же петушье просо), а также незваные гости из Северной Америки — череда трёхраздельная, мелколепестник канадский, галинзога мелкоцветковая (получившая в народе прозвище «американка»).

Заросли череды трёхраздельной

У некоторых сорняков семена в ходе эволюции становятся похожими на семена культурных растений, поэтому определённая примесь портит и посадочный материал, и урожай, особенно если речь идёт о зерновых культурах. Не так давно настоящим бедствием были такие внешне привлекательные сорняки, как василёк синий и куколь посевной. Семена последнего, попадая в зерно и муку, оказывают отравляющее воздействие на сердце и нервную систему человека, разрушают эритроциты. Впрочем, сейчас оба этих вида — желанные гости в цветниках, а современные агротехнические методы позволяют контролировать их численность на полях.

Василёк — очень красивый сорняк, занявший место в цветниках и клумбахВасилёк — очень красивый сорняк, занявший место в цветниках и клумбах

Даже вырванное с корнем растение пытается цепляться за жизнь и дать потомство, поэтому погибающая культура направляет все силы на развитие плодов и семян. Сорняки достигли в этом искусстве небывалых высот. Например, вы наверняка замечали, как быстро дозревают семена у завядших одуванчиков — и да, они полностью готовы к «атаке».

Среди многолетних сорняков много корневищных растений, которые следует максимально тщательно выбирать из почвы. Кстати, для перекопки лучше использовать вилы, а не лопату. Даже крошечного кусочка корневища длиной 2-3 см, если на нём есть почки (а они обязательно есть, природа об этом позаботилась), достаточно, чтобы через год начинать борьбу сначала.

Среди многолетних сорняков много корневищных растений, которые следует максимально тщательно выбирать из почвы

Пырей ползучий (его устаревшее научное название буквально переводится с греческого как «огонь полей» — за огромную скорость распространения), благодаря остроконечной почке на верхушке корневища, прекрасно разрастается на любой почве, даже самой тяжёлой. Он легко протыкает клубни картофеля и корнеплоды.

Быстро заполоняют грядки бодяк полевой и различные виды осота. Все эти растения любят солнце, а в полутени и тени царствует другой длиннокорневищный сорняк — сныть обыкновенная.

Осот (слева) растёт на солнце, сныть (справа) любит тень

Противостоять сорной траве очень сложно. На это способны лишь некоторые цветочные культуры, образующие плотный покров или обладающие крупными листьями, да и то — во взрослом состоянии. И даже молодые деревья и кустарники без помощи человека оказываются в проигрыше.

Даже, казалось бы, безобидные стержнекорневые сорняки, которые не расползаются во все стороны, тоже таят в себе опасность. Например, тот же одуванчик прекрасно возобновляется из корневых черенков: если перерубить корень лопатой, из каждого фрагмента вырастет новое растение, а если срубить розетку листьев под корневой шейкой, на оставшемся в почве корне быстро появятся почки, из которых разовьются новые наземные побеги.

Одуванчик прекрасно возобновляется из корневых черенков

Сорняки, опасные для человекаОднако есть виды, которые представляют опасность не только для садовых культур, но и для человека. Разнообразные колючие растения, такие как чертополох и татарник, могут довольно глубоко проткнуть кожу. Впрочем, их внешний вид настолько устрашающий, что даже начинающий садовод позаботится о себе и пойдёт на борьбу с ними в перчатках и плотной одежде.

А вот амброзия полыннолистная, широко распространённая в чернозёмных регионах и постепенно идущая дальше на север, несмотря на красивое название и ажурную листву — одно из самых сильных аллергенных растений. Это опасный карантинный сорняк.

Амброзия — одно из самых сильных аллергенных растенийАмброзия — одно из самых сильных аллергенных растений

Борщевик Сосновского, когда-то завезённый с Кавказа во многие регионы России в качестве перспективного растения для производства силоса, сначала оказался разочарованием для аграриев, а потом — головной болью для всех.

Общеизвестно, что сок и летучие вещества, выделяемые этим видом, оставляют ожоги на коже. Солнечный свет вызывает изменения в химической формуле вещества, поэтому в ясный жаркий день повреждения сильнее, чем в сумерках. Но в любом случае натиску борщевика нужно противостоять в полном вооружении, и костюм химзащиты — необходимость, если площади большие.

Борщевик Сосновского — головная боль для всехБорщевик Сосновского — головная боль для всех

Борщевик вырастает до 4 м и обладает колоссальной семенной продуктивностью. Регулярное кошение ослабляет его, но не уничтожает совсем. Победить этот сорняк механически и за один раз можно, но только если подрезать всходы лопатой или тяпкой. Беда в том, что у самых молодых растений листья имеют другую форму, и нужно обладать очень намётанным глазом, чтобы заметить опасность «в зачаточном состоянии». Как правило, борьба начинается, когда растение уже набрало силы и стало узнаваемым.

Механическая прополкаИтак, как же успешнее всего бороться с сорняками? Традиционный способ — ручная прополка, когда методично удаляются все ненужные растения. Это настоящий кошмар многих садоводов!

Облегчают обработку различные ручные инструменты

Облегчают обработку, особенно междурядий, различные ручные инструменты: традиционные тяпки, мотыги и более современные плоскорезы. Остро заточенным лезвием растения подрезают на уровне земли. Однолетние сорняки, лишённые связи с корнями, засыхают и погибают — в жаркий день за считанные часы. Многолетние, лишённые листьев, существенно слабеют — им нужно время и силы, чтобы нарастить новую листву. А с помощью корнеудалителей можно полностью выкопать одним движением стержнекорневые растения, такие как одуванчики и некоторые щавели.

В деревнях после сбора урожая и рано весной, до начала посевной, в огороды выпускают домашнюю птицу, которая с удовольствием склевывает семена и молодые растения. А куры к тому же рыхлят и перекапывают грядки в поисках белковой пищи — червей и насекомых.

Куры хорошо справляются с прополкой

Мульчирование — прекрасный агротехнический приём, убивающий сразу нескольких зайцев. Почва под мульчей сохраняет структуру и влагу, создаётся более благоприятная среда для почвенных организмов, в том числе дождевых червей, которые с удовольствием и рыхлят почву, и перерабатывают органику в доступную для растений форму. Да и сорнякам жить на мульче труднее: многолетним сложнее пробиться, а однолетним — закрепиться, и садоводу гораздо быстрее и проще удалить единичные растения.

Химическая прополкаШироко используется также химическая прополка, то есть применение гербицидов. Эти средства бывают двух видов:

сплошного действия, то есть уничтожающие все растения, на которые попадают, в том числе кустарники и деревья, избирательного действия — поражающие только определённые группы растений. Как правило, это или однодольные растения, то есть преимущественно представители семейства Злаковые, или двудольные растения, то есть всё остальное. Для прополки широко применяются гербициды

Всегда обращайте внимание на инструкции к препаратам: в них содержится информация о кратности обработок и о концентрации, которые могут отличаться в зависимости от объекта воздействия. Однолетние сорняки обычно уничтожают более низкими концентрациями, а вот многолетние за счёт запаса питательных веществ в подземных органах оказываются более стойкими. В некоторых случаях садоводы опытным путём установили, что для удаления самых злостных сорняков эффективнее использовать неразбавленный препарат.

Средство, ставшее настоящим помощником дачникам в борьбе за чистоту участка — «Граунд» (компания «Грин Бэлт»). Существует несколько удобных в применении форм этого препарата, успешно борющегося с наиболее стойкими сорняками. Новинка в этой линии — набор для баковой смеси «Граунд от борщевика и других сорняков». В него входит флакон обычного «Граунда» (250 мл) и 2 пакета (по 4 г) известного средства «Прополол». При смешивании по инструкции получается смесь, способная справиться с любой растительностью.

Набор для баковой смеси «Граунд от борщевика и других сорняков»

Пальма первенства по устойчивости к гербицидам принадлежит все тому же борщевику Сосновского. Способность уничтожать именно это растение — показатель «качества и силы» препарата с точки зрения садоводов, вынужденных бороться с ним. По этому главным критерием при выборе гербицида становится способность препарата справится с борщевиком. То есть, если ему «по зубам» это злостный сорняк, значит, и у остальных нет ни единого шанса.