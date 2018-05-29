Новый завет: почему дело Вайнштейна касается каждого

В конце прошлой недели был задержан Харви Вайнштейн , многие сразу начали восклицать, что история наконец получила свое логическое завершение, Telegram-каналы писали о конце старого Голливуда и начале эпохи потокового кино. Но на самом деле кейс Вайнштейна и многих других звезд с высоких холмов не что иное, как цивилизационный сдвиг в качественно иную сторону, на которой рано или поздно окажется каждый из нас.

Проблемой харассмента, а в действительности целой системы, в которой мужчины пользовались своим положением, властью и возможностями в отношении женщин, пронизана вся история, и весь XX век в частности. И тут даже не приходится долго вспоминать какие-то случаи, стоит просто посмотреть недавнее интервью Шэрон Стоун , в котором она с трагическим смехом говорит журналисту: «Я видела все!»

Буквально на днях, 27 мая, на Первом канале вышло интервью Мегин Келли c Софико Шеварднадзе . В нем Келли рассказывает, как в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами главы Fox News , и даже несмотря на то что она набралась смелости и подала на него жалобу, ничего не произошло.

В те времена никто не видел в этом проблемы, никто не пытался как-то бороться с существующей системой, но мир меняется. Неслучайно все признания актрис и актеров о домогательствах произошли на фоне движения Me Too, которое и получило широкую известность именно благодаря истории Вайнштейна. В Америке женщины и мужчины равны на бумаге уже давно, но в реальности эта гендерная иерархия существовала и отчасти существует по сей день.

С середины лета я с любопытством наблюдал за поведением российских читателей в отношении повестки харассмента, и всякий раз, когда кого-то обвиняли в домогательствах, большая часть подписчиков разных изданий оставляли негодующие комментарии в социальных сетях. Показательно, что среди комментаторов были как мужчины, так и женщины. Под каждой новостью все сводилось к тому, что жертвы виноваты сами, что идти и жаловаться нужно было в тот момент, когда их настигали эти обстоятельства, что теперь, когда у них «Оскары» (по мнению читателей и подписчиков соцсетей, полученные благодаря сексу с продюсерами и режиссерами), очень легко рассуждать и обвинять. Правда в том, что, живя в той системе, в которой с ними случались эти трагические события, крайне сложно было добиться справедливости, помните историю Келли?

Но как бы ни реагировали на это люди, которые ходят с нами по одним улицам, ужинают в одних ресторанах и выпивают по пятницам в одних барах, история Харви Вайнштейна скажется на каждом из нас. Среди моих друзей уже начались разговоры, что лишний раз не подкатишь к девушке и даже не подумаешь о сексе на корпоративной вечеринке, ведь никогда не знаешь, что кому придет в голову лет через 15. Зачастую это произносится в шутку, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки.

Мир уже не будет прежним, отцы вряд ли будут рассказывать сыновьям, что женщины любят сильных мужчин, что первый поцелуй должен быть инициирован непременно парнем, что девушку надо добиться. Ведь где та грань между «добиться» и «домогаться», всем только предстоит узнать.

Отношения между мужчиной и женщиной непременно изменятся, они уже изменились, но сейчас ни у тех, ни у других нет точного понимания, что эти изменения значат и как с ними жить. Более того, совершенно очевидно, что новое поколение мужчин будет платить за поведение своих родителей, им предстоят нелегкие времена угнетенного меньшинства. Выбирать будут уже не они, но их. И всему миру будет казаться, что это справедливо. Сами мужчины до определенного момента тоже не будут спорить с положением дел, ведь все больше и больше примеров, когда парни признают женский пол сильным.

Особенно интересно, как это будет происходить в России — стране, где женщины, безусловно, сильнее мужчин, но общество столь традиционно, что женщина зачастую считает долгом подставлять вторую щеку. Конечно, до нас эта волна в полной степени дойдет несколько позже. Но произойдет это быстрее, чем могло быть когда-то, все-таки информация и интернет меняют ритм жизни. Ну а пока скорее постоялец «Симачева» примет новые правила игры, нежели Слуцкий перестанет домогаться журналисток, а мужские издания писать путеводители по корпоративному сексу.

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