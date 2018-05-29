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Джош Бролин станет отцом в третий раз
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Джош Бролин станет отцом в третий раз 

Журнал ОК! 1 час назад
В семье звезды нового «Дэдпула» и «Мстителей» Джоша Бролина ожидается пополнение: жена актера Кэтрин Бойд находится на раннем сроке беременности. Об этом супруги одновременно сообщили в своих соцсетях, разместив фотографии, на которых всё очевидно. Они также сообщили пол будущего малыша — это девочка.
В городе новый шериф, и она не больше картошины, — так актер анонсировал новость о беременности жены.
There’s a new sheriff in town, and she’s no bigger than a sweet potato. Hang on to your hats. #jbkbstucktogether #lilbeanterritory #loveisaslovedoes
A post shared by Josh Brolin (@joshbrolin) on  May 29, 2018 at 8:04am PDT  Для 50-летнего Бролина и 30-летней Бойд, его бывшей ассистентки, это первый общий ребенок. Они начали встречаться в 2013 году и поженились в сентябре 2016 года.
Джош Бролин и Кэтрин Бойд
У Джоша Бролина есть двое детей от предыдущего брака — 29-летний Тревор и 24-летняя Эден. С их матерью Элис Адэр он состоял в браке с 1988 по 1994 год. После этого он был женат на Дайан Лейн с 2004 по 2013 год.
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