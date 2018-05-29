Лесные и полевые растения в саду: подорожники

Это неприметное растение, наверное, каждому знакомо. Кто не встречал подорожник на пыльной обочине, не прикладывал в детстве его листочки к разбитым коленкам…

Подорожник — растение, знакомое каждому

Впрочем, и став взрослыми, мы чаще всего вспоминаем о нем лишь при случайных порезах или царапинах. А между тем, возможности скромного «зеленого доктора» значительно шире. Давайте поближе с ним познакомимся…

Какие бывают подорожники

Присмотревшись внимательнее к зеленому ковру под ногами, можно заметить, что листочки у подорожников различаются. Правда, не все виды легко определить по одним лишь листьям, но когда придет пора цветения, отличия станут очевидными. Род Plantago (в переводе с латыни «planto» означает «ступня») включает более 150 видов. На территории нашей страны самые распространенные и многочисленные представители рода — подорожник большой (Plantago major) и подорожник средний (Plantago media).

Листочки у подорожников различаются

Обычно у подорожника большого лист голый, имеет широкояйцевидную форму и располагается на длинном (равном по длине листовой пластине) черешке, в то время как у подорожника среднего листья опушенные, по форме яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, а черешки короткие и широкие. Но признаки эти могут варьироваться (в зависимости от условий произрастания) и, честно говоря, со стопроцентной уверенностью опознать подорожник по листве я бы не взялась. А вот соцветия у этих видов перепутать сложно. Подорожник большой образует высокий (до 45 см) безлистный цветонос, увенчанный длинным невзрачным зеленовато-бурым колосом.

А вот соцветия у этих видов перепутать сложно

У подорожника среднего на высоком (до 50, по некоторым источникам — до 70 см) опушенном цветоносе располагается густой цилиндрический колос, на котором постепенно (снизу вверх) распускаются многочисленные мелкие цветки с бледно-розовым венчиком и длинными розоватыми или светло-фиолетовыми тычинками. В отличие от своего скромного собрата, это растение в цвету выглядит весьма привлекательно.

Это растение в цвету выглядит весьма привлекательно

Еще один распространенный и широко известный вид — подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata). Отличить его от прочих можно по характерной форме листьев: узкие, ланцетные, они располагаются на длинных черешках и образуют прикорневую розетку. На листьях заметно опушение (вдоль жилок или по всей листовой пластине). Соцветие — яйцевидно-продолговатый густой колос.

Подорожник ланцетолистный

Другие виды встречаются на территории нашей страны значительно реже, да и практически (в лечебных или кулинарных целях) они почти не применяются.

Чем полезен подорожник

Целебные свойства этого растения известны со времен Древней Греции и Рима. В ту пору врачи использовали его сок в качестве общеукрепляющего средства, лечили им глазные и ушные болезни; листья применяли для остановки кровотечений, заживления ожогов, язв, нарывов, собачьих укусов.

Целебные свойства подорожника известны со времен Древней Греции и Рима

Тибетские целители рекомендуют подорожник при цистите и частых выкидышах (используются семена растения); при нарушениях пищеварения (настойка травы) и поносах, сопровождающихся повышением температуры (смесь сока подорожника с медом). Народная медицина Китая рассматривает свежую траву подорожника как мочегонное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство; кроме того, она применяется для лечения хронических бронхитов. Семена используются при кашле, сахарном диабете, ожирении, запорах, бесплодии (как женском, так и мужском). В Монголии подорожник считается средством не только кровоостанавливающим и мочегонным, но и жаропонижающим; применяют его также для повышения общего тонуса организма.

Подорожник — зеленый лекарь

Отечественная официальная медицина рекомендует сок подорожника при лечении желудочно-кишечных заболеваний (анацидный и гипоцидный гастриты, колиты, энтериты, острые и хронические энтероколиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с пониженной секрецией соляной кислоты). Важно! При язвенной болезни желудка с повышенной кислотностью и гиперацидном гастрите препараты подорожника противопоказаны. Не рекомендуется их употребление и при повышенной свертываемости крови, склонности к образованию тромбов. В народной медицине препараты подорожника (сок, настой и отвар листьев, сироп, настойка, сухие семена и их отвар) применяют при лечении воспалительных заболеваний органов дыхания (бронхиты, ларингиты, пневмонии), болезней почек, гипертонии, хронических язв, абсцессов, фурункулов, ран и порезов. Разведенным соком можно полоскать горло, промывать глаза при воспалительных процессах. Интересно: отечественная литература утверждает, что наиболее ярко целебные свойства выражены у подорожника большого (хотя одновременно говорится о сходстве химического состава различных видов этого растения). А вот в справочнике, переведенном с немецкого издания, читаем: «Подорожник большой используется в народной медицине куда реже, чем его ланцетолистный родственник».

Подорожник большой используется в народной медицине куда реже, чем его ланцетолистный родственник

Семена подорожника заготавливают в качестве кормовой добавки для птиц. Они благотворно влияют на пищеварение, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта и обогащают рацион пернатых витаминами. Молодые листья подорожника большого можно использовать в кулинарии: из них готовят салаты, добавляют их в гарниры к мясным и рыбным блюдам. В некоторых странах Европы в качестве овощной культуры выращивают подорожник оленерогий (Plantago coronopus) — его употребляют в пищу в свежем виде (в салатах).

Как заготавливать подорожник

Листья подорожника лучше срезать ножницами или секатором — грубые и очень прочные жилки сложно разорвать руками. Сушить сырье рекомендуется быстро, поскольку при медленной сушке оно часто чернеет. В жаркую погоду можно рассыпать листья под навесом, а если такой возможности нет — воспользоваться сушилкой (температура +40…+50 градусов).

Листья подорожника лучше срезать ножницами или секатором

Собирают листья все лето — по мере необходимости. Впрочем, некоторые источники рекомендуют начинать заготовку лишь после того, как растение зацветет. Если нужны семена, срезают спелые колоски вместе с цветоносами и сушат под навесом (подвешивают в пучках или раскладывают тонким слоем на бумаге, ткани). Затем обмолачивают, просто растирая между ладонями. Если вы интересуетесь фитотерапией, возможно, вам будет также интересна статья Когда и как правильно собирать лекарственные растения — она напомнит о важных нюансах заготовки целебного сырья (не только подорожника, конечно же).

Подорожник на дачном участке

Казалось бы, нет смысла специально выращивать подорожник на даче: зачем это нужно, если он и так повсюду растет. Сорняк, одним словом. Так, да не совсем. Где он в природе встречается? Правильно: по обочинам дорог и тропинок, в пыли. Как будто специально выбирает самые неблагоприятные участки — где земля бедная, плотная, как камень, а порой и загрязненная вредными для человеческого здоровья веществами. Стоит ли собирать такие растения в лечебных целях? Конечно, нет. Поэтому первая цель посадки подорожника на даче — всегда иметь под рукой чистое, безопасное для здоровья лекарственное сырье. Если по медицинским показаниям вам нужны препараты этого растения, можно даже отдельную грядку в своем аптекарском огороде ему выделить. Ну а если нет — пусть растет где-нибудь на краю лужайки, чтобы было что к ссадинам прикладывать.

Это удивительно неприхотливое и нетребовательное растение

Но есть и вторая причина посадить подорожник: это удивительно неприхотливое и нетребовательное растение смотрится весьма привлекательно в удачно подобранных садовых композициях. Ухода не требует, стойко переносит жару и холод, засуху и затяжные дожди; расти может там, где другие не выживают — так почему бы не использовать такие замечательные свойства… Я, например, целенаправленно взращиваю подорожниковый бордюр вдоль садовой тропинки:

Из подорожника может получиться симпатичный бордюр вдоль дорожки

Еще год назад эта территория зарастала всевозможными сорняками — пыреем, крапивой, лебедой и прочими. В упорной борьбе их удалось потеснить, и на освобождающееся местечко пришел подорожник. Тех, кто еще сопротивлялся, он сам вытеснил, а я и не против. В благоприятных условиях — на плодородной, очищенной от сорняков почве, при регулярном поливе — листья подорожника значительно увеличиваются в размерах. Этакие миниатюрные хосты получаются. Элегантный подорожник средний особенно эффектен в цвету. Высокие цветоносы с пушистыми соцветиями-колосьями помогут создать интересные вертикальные акценты в цветнике.

Высокие цветоносы с пушистыми соцветиями-колосьями помогут создать интересные вертикальные акценты в цветнике

Словом, если вы любите экспериментировать и не прочь пригласить в свой сад дикорастущие травы, непременно присмотритесь к подорожнику — возможно, вскоре у вас на даче появится, например, подорожниковая лужайка (это растение устойчиво к вытаптыванию, а после скашивания хорошо отрастает) или бордюр. А может быть, вы дадите ему «сольную партию» в рокарии или включите в одну из садовых композиций? Поверьте, он этого достоин! А как вы используете подорожник? О применении этого растения читайте также:

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