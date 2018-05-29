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Почему цветет, но не плодоносит черная смородина?
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Почему цветет, но не плодоносит черная смородина?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Молодые кусты черной смородины обильно цветут второй год, но цвет вскоре опадает. Урожая нет совсем. Причина?
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