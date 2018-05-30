Морган Фримен потребовал извинений от CNN за материал о домогательствах

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо адвоката актера Роберта Шварца.

"CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом", — говорится в тексте.

Шварц также подчеркнул, что все обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики, а материал телеканала является результатом «злого умысла».

Как отмечается, данное письмо уже передано президенту CNN Джеффу Закеру

Ранее сообщалось, что Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.