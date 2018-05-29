Ещё
СМИ: обвиненный в домогательствах Морган Фримен требует от CNN опровергнуть публикацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: обвиненный в домогательствах Морган Фримен требует от CNN опровергнуть публикацию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Голливудский актер Морган Фримен отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах и требует от американского телеканала CNN извинений и опровержения материала, в котором говорится, что несколько женщин заявили о недопустимых действиях с его стороны.
Об этом во вторник сообщило на своем издание Hollywood Reporter.
По его данным, адвокат актера Роберт Швартц направил президенту CNN Джеффу Закеру письмо, в котором требует официально опровергнуть материал, опубликованный на прошлой неделе на сайте телеканала. Авторы статьи по итогам журналистского расследования сообщили, что несколько женщин обвинили Фримена в домогательствах и непозволительном обращении. Актер якобы распускал руки, приставал к коллегам женского пола и позволял себе оскорбительные замечания о них.
Швартц утверждает, что указанные обвинения не выдерживают никакой критики, и расследование, инициированное представителями 80-летнего Фримена, показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.
"Принимая во внимание тот факт, что господин Фримен является известным во всем мире актером и что в статье он приравнивается к голливудским актерам и продюсерам, которые использовали свое положение, предлагая карьерный рост в обмен на секс, неудивительно, что статья CNN привлекла грандиозное внимание мировых газет и сайтов", — отмечается в письме адвоката.
В нем Швартц называет материал телеканала результатом «злого умысла, подтасовки фактов, отсутствия редакторского контроля и журналистской халатности». «CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в письме.
Ранее Фримен распространил заявление, в котором отверг все обвинения в свой адрес. Он подчеркнул, что «неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, к неуместным комплиментам или юмору». Актер отметил, что «часто пытается шутить и делать комплименты женщинам и мужчинам в беспечной и веселой манере», однако это у него не всегда получается, за что он приносит извинения.
ТАСС: последние новости
В Санкт-Петербурге откроются два отреставрированных императорских дворца CNN: американский суд удовлетворил иск родителей о выселении 30-летнего сына Сделано в России: брендинг как инструмент экономического развития и продвижения России
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Мать кормит школьницу грудью — и не будет бросать11
Жара: микробикини снова в моде29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение