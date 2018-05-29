СМИ: обвиненный в домогательствах Морган Фримен требует от CNN опровергнуть публикацию

Об этом во вторник сообщило на своем издание Hollywood Reporter.

По его данным, адвокат актера Роберт Швартц направил президенту CNN Джеффу Закеру письмо, в котором требует официально опровергнуть материал, опубликованный на прошлой неделе на сайте телеканала. Авторы статьи по итогам журналистского расследования сообщили, что несколько женщин обвинили Фримена в домогательствах и непозволительном обращении. Актер якобы распускал руки, приставал к коллегам женского пола и позволял себе оскорбительные замечания о них.

Швартц утверждает, что указанные обвинения не выдерживают никакой критики, и расследование, инициированное представителями 80-летнего Фримена, показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.

"Принимая во внимание тот факт, что господин Фримен является известным во всем мире актером и что в статье он приравнивается к голливудским актерам и продюсерам, которые использовали свое положение, предлагая карьерный рост в обмен на секс, неудивительно, что статья CNN привлекла грандиозное внимание мировых газет и сайтов", — отмечается в письме адвоката.

В нем Швартц называет материал телеканала результатом «злого умысла, подтасовки фактов, отсутствия редакторского контроля и журналистской халатности». «CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в письме.

Ранее Фримен распространил заявление, в котором отверг все обвинения в свой адрес. Он подчеркнул, что «неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, к неуместным комплиментам или юмору». Актер отметил, что «часто пытается шутить и делать комплименты женщинам и мужчинам в беспечной и веселой манере», однако это у него не всегда получается, за что он приносит извинения.