СМИ: обвиненный в домогательствах Морган Фримен требует от CNN опровергнуть публикацию 

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Голливудский актер Морган Фримен отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах и требует от американского телеканала CNN извинений и опровержения материала, в котором говорится, что несколько женщин заявили о недопустимых действиях с его стороны.
Об этом во вторник сообщило на своем издание Hollywood Reporter.
По его данным, адвокат актера Роберт Швартц направил президенту CNN Джеффу Закеру письмо, в котором требует официально опровергнуть материал, опубликованный на прошлой неделе на сайте телеканала. Авторы статьи по итогам журналистского расследования сообщили, что несколько женщин обвинили Фримена в домогательствах и непозволительном обращении. Актер якобы распускал руки, приставал к коллегам женского пола и позволял себе оскорбительные замечания о них.
Швартц утверждает, что указанные обвинения не выдерживают никакой критики, и расследование, инициированное представителями 80-летнего Фримена, показало, что слова выступивших против него женщин нельзя принимать на веру.
"Принимая во внимание тот факт, что господин Фримен является известным во всем мире актером и что в статье он приравнивается к голливудским актерам и продюсерам, которые использовали свое положение, предлагая карьерный рост в обмен на секс, неудивительно, что статья CNN привлекла грандиозное внимание мировых газет и сайтов", — отмечается в письме адвоката.
В нем Швартц называет материал телеканала результатом «злого умысла, подтасовки фактов, отсутствия редакторского контроля и журналистской халатности». «CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — говорится в письме.
Ранее Фримен распространил заявление, в котором отверг все обвинения в свой адрес. Он подчеркнул, что «неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, к неуместным комплиментам или юмору». Актер отметил, что «часто пытается шутить и делать комплименты женщинам и мужчинам в беспечной и веселой манере», однако это у него не всегда получается, за что он приносит извинения.