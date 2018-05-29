Звезда ТНТ влюбился в артистку Максима Фадеева

А популярный продюсер устраивает парочке свидания.

Максим Фадеев взял на себя роль свахи: популярный продюсер помогает новой звезде ТНТ, участнику шоу «ПЕСНИ» DanyMuse, и артистке его продюсерского центра MALFA Еве строить отношения. Для этого звезда даже решился нарушить правила проекта и вывез участника из так называемого звездного дома в свой ресторан в центре Москвы.

Дени сначала подумал, что его ждет встреча с продюсером, но не тут-то было — за столиком артиста ждала Ева.

«Я внимательно слежу за шоу, потому что только так могу наблюдать за жизнью Дени. Мы вместе с ним учимся в музыкальном училище. Он один из тех людей, кто может поднять мне настроение. Сейчас мне трудно, потому что он находится вне зоны досягаемости, и я скучаю, потому что очень к нему привязалась. Я не знаю, чего я хочу больше: чтобы он остался в этом шоу и выиграл главный приз, или чтобы он скорее вернулся в обычную жизнь и мы бы смогли с ним вновь продолжить общение», — рассказала певица.

Как бы то ни было, шоу закончится совсем скоро. И участники разбили не одно сердце — например, в прошлую субботу в звездный дом приехал Егор Крид , чтобы предложить Назиме участвовать в «Холостяке».

Егор Крид познакомил невесту с родителями

Читайте также: