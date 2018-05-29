Ещё
Звезда ТНТ влюбился в артистку Максима Фадеева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда ТНТ влюбился в артистку Максима Фадеева 

WDay.ru 53 минуты назад
Фото: WDay.ru
А популярный продюсер устраивает парочке свидания.
Максим Фадеев взял на себя роль свахи: популярный продюсер помогает новой звезде ТНТ, участнику шоу «ПЕСНИ» DanyMuse, и артистке его продюсерского центра MALFA Еве строить отношения. Для этого звезда даже решился нарушить правила проекта и вывез участника из так называемого звездного дома в свой ресторан в центре Москвы.
Дени сначала подумал, что его ждет встреча с продюсером, но не тут-то было — за столиком артиста ждала Ева.
«Я внимательно слежу за шоу, потому что только так могу наблюдать за жизнью Дени. Мы вместе с ним учимся в музыкальном училище. Он один из тех людей, кто может поднять мне настроение. Сейчас мне трудно, потому что он находится вне зоны досягаемости, и я скучаю, потому что очень к нему привязалась. Я не знаю, чего я хочу больше: чтобы он остался в этом шоу и выиграл главный приз, или чтобы он скорее вернулся в обычную жизнь и мы бы смогли с ним вновь продолжить общение», — рассказала певица.
Как бы то ни было, шоу закончится совсем скоро. И участники разбили не одно сердце — например, в прошлую субботу в звездный дом приехал Егор Крид, чтобы предложить Назиме участвовать в «Холостяке».
Егор Крид познакомил невесту с родителями
Наталия Гулькина готовится к свадьбе
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Поправилась: на Белле Торн уже не сходятся штаны Боня пришла на съемки в мятой футболке Сестра Бейонсе вышла в свет в одних трусах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Жара: микробикини снова в моде29
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Мать кормит школьницу грудью — и не будет бросать11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение